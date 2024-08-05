Aehra: i primi due modelli del marchio sono la Impeto e la Estasi

Aehra ha annunciato i nomi dei suoi primi modelli. Il nuovo marchio italiano di veicoli elettrici premium porterà sul mercato il SUV Impeto e la berlina Estasi. L’azienda ha anche annunciato un investimento straordinario al Ministero del Made in Italy di 1,2 miliardi per la costruzione di un impianto di produzione all’avanguardia.

“Sarà anche estremamente gratificante per tutti in Aehra avere la nostra domanda di finanziamento sostenuta dal governo italiano e essere selezionati come progetto di importanza strategica nazionale per l’istituzione di un ecosistema di mobilità sostenibile – le parole del CEO Hazin Nada – Questo fornisce ulteriore convalida all’intenzione di Aehra di ridefinire la mobilità sostenibile ultra-premium sfruttando le più recenti tecnologie di ingegneria, batterie e produzione”.

I due modelli

Il SUV prende il nome dall’emozione “Impeto”, celebrando l’esplosione travolgente di energia creativa che innesca la nascita di qualsiasi capolavoro rivoluzionario. La berlina, invece, ha dedicato il nome all’emozione “Estasi”, un intenso rapimento derivante dalla contemplazione della bellezza di un oggetto.

La Impeto era stata presentata nell’ottobre 2022, mentre la Estasi nel giugno 2023 al MiMo. Senza rivelarne il nome, che appunto è stato annunciato oggi. Le consegne dovrebbero iniziare alla fine del 2026. È previsto un piano strategico di lancio dei modelli per i mercati chiave, tra cui Nord America, Europa e Stati del Golfo.

L’impianto di produzione

L’impianto di produzione sarà realizzato a Mosciano Sant’Angelo, in Abruzzo. La prima pietra dell’impianto di 207.000 mq, già progettato, sarà posta entro quest’anno. L’azienda italiana ha in programma così di creare 540 nuovi posti di lavoro presso lo stabilimento e altri 110 nuovi posti di lavoro a Milano, dove ha sede il quartier generale dell’azienda. La produzione di SUV e berlina inizieranno entro metà 2026, con un aumento della produzione fino a 25.000 unità per modello all’anno.

5/5 - (2 votes)