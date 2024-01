Alfa Romeo Tributo Italiano: Vanina Grotto ‘Per chi ama l’italianità’ [VIDEO]

L’Alfa Romeo Tributo Italiano è la nuova serie speciale del Biscione, che diventa anche l’allestimento top di gamma per i tre modelli attualmente sul mercato del marchio di Arese, cioè Stelvio, Giulia e Tonale. Una versione che vuole esaltare l’italianità dell’azienda, come ci ha spiegato Vanina Grotto, durante la presentazione.

”Una vettura elegante, ma sportiva”

La responsabile prodotto gamma attuale di Alfa Romeo Global ha spiegato così questa serie: “Si rivolge a quei clienti che amano l’italianità – le sue parole a Motorionline – che amano essere non conformi alla norma e poter comprare una vettura elegante e sportiva allo stesso tempo”.

Le caratteristiche

La dirigente del marchio di Arese ha spiegato quali sono gli elementi particolari di questo allestimento, che ha un forte richiamo alla bandiera italiana: “Una serie speciale offerta in tutto il mondo, caratterizzata da tre colori (verde Montreal, bianco Alfa 2024 e l’immancabile rosso Alfa) e da alcuni dettagli, come la livrea bicolore con tetto in nero lucido. Poi c’è la bandierina italiana sullo specchietto retrovisore esterno, così come le pinze freno Brembo sono di colore rosso”.

Si può notare anche nell’abitacolo: “Anche gli interni sono ricchi di dettagli particolari, dove la fa da padrone il dettaglio rosso. Lo troviamo nelle cuciture dei sedili, dei pannelli porta, della plancia e, in più, sul sedile abbiamo la parte centrale in pelle traforata ed un poggiatesta impreziosito dal logo ‘Tributo Italiano’ e dalla bandierina italiana”.

Uscita

La ‘Tributo Italiano’ è già disponibile sul mercato, visto che può già essere ordinata, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto per la metà del mese di febbraio.

