Audi Activesphere: sguardo ravvicinato sulla sorprendente tecnologia del concept [VIDEO]

Entrando all’interno dell’Audi Activesphere e iniziando a smanettare tra le numerose e futuristiche funzionalità del concept non è esagerato affermare di avere a che fare con l’auto tecnologicamente più avanzata al mondo.

Uno sguardo ravvicinato sull’avveniristico prototipo della Casa dei Quattro Anelli che ci viene fornito da Sergi Galiano, del team di Supercar Blondie, che ha potuto mettere mano sull’Activesphere dopo averla raggiunta in elicottero in una località top secret tra le montagne dell’Austria.

La realtà aumentata

Una della principali caratteristiche dell’Audi Activesphere è la tecnologia di realtà aumentata, che combina il mondo fisico come quello virtuale, ed è sfruttabile grazie a degli occhialini speciali. Indossandoli in un attimo si viene catapultati in una dimensione dove digitale e fisico si mescolano.

Basta un gesto della mano per far apparire o scomparire completamente volante e cruscotto, mentre una volta alla guida con gli occhiali è possibile vedere una mappa topografica che mostra i percorsi del navigatore e le informazioni sulle condizioni meteo. Gran parte delle funzionalità di bordo possono essere controllate con lo sguardo e con i gesti delle mani: per scegliere una canzone basta indicarla, e lo stesso vale per il climatizzatore alzando o abbassando la temperatura facendo il gesto di ruotare la mano a destra o a sinistra.

Per passare dalla modalità autonoma alla guida tradizionale basta un gesto della mano per far venir fuori il volante, con la realtà aumenta che mostra al conducente una serie di indicatori utili alla guida.

Da sportback a pick-up in un attimo

Se la tecnologia a bordo sorprende, altrettanto fa il particolare design esterno dell’Audi Activesphere concept. Con il semplice tocco su un pulsante, la parte posteriore dell’auto si trasforma da sportback a pick-up. Il pannello di vetro posteriore scorre verso l’alto col bagagliaio che si estende e crea uno spazioso vano cassonato dove poter trasportare anche due biciclette, sci o altre attrezzature sportive.

