Audi RS 6 Avant: svelato un nuovo body kit interamente in fibra di carbonio [FOTO]

1016 Industries, un noto tuner statunitense, ha pensato di rendere l’attuale Audi RS 6 Avant ancora più aggressiva attraverso un nuovo body kit aerodinamico realizzato interamente in fibra di carbonio.

Le modifiche apportate alla RS 6 Avant sono relativamente minori, ma sicuramente rendono il suo aspetto più minaccioso senza esagerare, al contrario di altre aziende di tuning come Mansory. In particolare, il kit comprende un nuovo splitter anteriore, delle nuove minigonne laterali distintive, uno spoiler pronunciato che si estende dal tetto, una presa d’aria sul cofano motore in fibra di carbonio e un diffusore posteriore più pronunciato.

Tutte le parti possono essere rimosse per ripristinare l’aspetto originale della sw

1016 Industries afferma che nessuna delle modifiche apportate alla RS 6 Avant richiede il taglio delle parti standard durante l’installazione. Ciò significa che tutti i componenti aggiuntivi possono essere facilmente rimossi per ripristinare l’aspetto originale della station wagon tedesca ad alte prestazioni.

Proseguendo, il kit comprende anche dei cerchi aftermarket RDB con design a raggi stretti e delle pinze freno in blu brillante. Il pacchetto completo in fibra di carbonio è disponibile ad un prezzo di partenza di 20.000 dollari (18.794 euro) o in alternativa è possibile acquistare un’Audi RS 6 Avant completa da 1016 Industries al costo di 142.995 dollari (134.375 euro).

Peter Northrop, amministratore delegato di 1016 Industries, ha detto: “1016 Industries è incredibilmente lieta di presentare la nostra nuova RS 6 personalizzata in fibra di carbonio, che offre un look nitido e completamente unico per quello che consideriamo il miglior Wagoneer ad alte prestazioni al mondo. La 1016 Industries RS 6 è un’opportunità per la nostra azienda di presentare qualcosa di completamente nuovo a una categoria di appassionati poco abbienti che amano i quattro anelli. Personalmente, la mia carriera nel design automobilistico è iniziata lavorando con Audi e Volkswagen; quindi, il progetto RS 6 per molti versi è come tornare a casa”.

