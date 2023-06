Audi RS Q e-tron E2 supera a pieni voti i test estremi in Arabia Saudita [FOTO]

L’Audi RS Q e-tron E2 è stata protagonista di un’intensa sessione di test in Arabia Saudita. La casa dei quattro anelli ha sfruttato la Dakar 2023 per confermare la competitività del prototipo elettrico con range extender, conquistando 14 podi in 15 gare. Tuttavia, diverse forature hanno compromesso la classifica degli equipaggi Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz.

A maggio, il team Audi Sport è tornato in Arabia Saudita per ricreare le condizioni del rally raid più difficile al mondo in modo da affinare l’assetto della RS Q e-tron E2 lungo piste veloci e ricche di pietre e testare al massimo gli pneumatici BFGoodrich.

Due varianti di pneumatici BFGoodrich sono state testate in condizioni difficili

Utilizzando due varianti di gomma, il team ha rilevato e confrontato le prestazioni, ricreando le condizioni della recente Dakar grazie a una pista sprint caratterizzata da ghiaia e sabbia. Inoltre, ha sfruttato una pietraia di oltre 110 km per mettere alla prova la durata e la resistenza degli pneumatici BFGoodrich. Allo stesso tempo è stata affinata la taratura degli ammortizzatori dell’Audi RS Q e-tron E2.

In Arabia Saudita, il team ha effettuato test con temperature fino a 42 °C e con venti sferzanti. Complessivamente, il prototipo elettrico ha completato 2568 km di test senza alcun problema, a conferma della maturità tecnica raggiunta dal concept della casa dei quattro anelli. Ora l’azienda continuerà a prepararsi al meglio per affrontare la Dakar 2024.

