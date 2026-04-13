Batteria al sodio, da liquida a solida per fermare gli incendi

Dalla Cina arriva una novità che potrebbe far discutere parecchio nel mondo delle batterie. Un gruppo di ricercatori guidato dall’Accademia cinese delle scienze ha sviluppato una batteria agli ioni di sodio con una caratteristica che la rende subito interessante: se la temperatura interna sale troppo e il rischio di incendio diventa reale, il liquido al suo interno si trasforma in una barriera solida capace di fermare il problema prima che degeneri.

Dalla Cina una batteria al sodio che aumenta la sicurezza delle auto elettriche

A sentirla così, sembra quasi una soluzione da fantascienza. In realtà il principio è molto semplice. Uno dei problemi più delicati delle batterie moderne è la cosiddetta fuga termica, cioè quella reazione a catena che può partire quando la temperatura interna aumenta troppo velocemente. Per provare a risolvere questo problema, i ricercatori cinesi sono intervenuti sull’elettrolita, cioè il materiale che permette agli ioni di muoversi all’interno della batteria e quindi di generare energia. In questa nuova soluzione l’elettrolita è liquido, non infiammabile, e lavora normalmente finché tutto resta entro condizioni di sicurezza.

Il punto chiave arriva quando la temperatura supera la soglia critica. A quel punto l’elettrolita cambia stato, si solidifica e forma una sorta di scudo interno che blocca la propagazione del calore e isola le parti più sensibili della cella. In pratica, la batteria non si limita a resistere meglio a una situazione pericolosa, ma reagisce direttamente per evitare che il problema peggiori. È un po’ come se avesse un meccanismo di protezione che scatta da solo nel momento giusto. Ed è proprio questo a rendere la ricerca così interessante anche per chi non mastica ogni giorno temi tecnici.

Anche i test finora hanno dato risultati molto incoraggianti. Le celle sono state sottoposte a prove estreme, come la penetrazione con un chiodo e l’esposizione a temperature fino a 300 gradi centigradi. Eppure, secondo quanto riferito dai ricercatori, non si sono verificati né fumo né fiamme né esplosioni. Un comportamento che lascia pensare a un livello di sicurezza molto alto e che rende questa tecnologia particolarmente interessante per tutti quei contesti in cui l’affidabilità conta tantissimo.

La parte forse più sorprendente è che questo sistema di protezione non sembra penalizzare troppo le prestazioni. La batteria mantiene infatti una densità energetica di 211 wattora per chilogrammo, un valore considerato buono per una batteria a ioni di sodio. Inoltre riesce a lavorare in modo stabile in un intervallo di temperatura molto ampio, da -40 a +60 gradi centigradi. Questo significa che non si parla soltanto di una batteria più sicura, ma anche di una soluzione concreta, versatile e potenzialmente utile in scenari molto diversi.

Il confronto con le batterie allo stato solido viene quasi spontaneo. Da anni questa tecnologia è considerata una delle più promettenti per aumentare sicurezza ed efficienza, perché sostituisce del tutto l’elettrolita liquido con materiali solidi. Il problema, almeno per ora, è che le batterie allo stato solido restano costose, complesse da produrre su larga scala e ancora lontane da una diffusione davvero ampia.

La soluzione sviluppata in Cina sembra invece puntare su una strada più pratica. Tiene i vantaggi di una batteria con elettrolita liquido, ma aggiunge una protezione che entra in funzione solo quando ce n’è davvero bisogno. È una via di mezzo che potrebbe rivelarsi preziosa, perché prova a unire sicurezza, buone prestazioni e una maggiore semplicità produttiva.

Anche la scelta del sodio ha un peso importante. Rispetto al litio, il sodio è più abbondante, costa meno ed è più facile da reperire. Per questo viene guardato con crescente interesse come possibile alternativa per il futuro dell’accumulo energetico. Certo, i limiti non mancano, soprattutto sul fronte della densità energetica e della durata nel tempo, ma innovazioni come questa dimostrano che il settore si sta muovendo in fretta.

Se i risultati ottenuti in laboratorio saranno confermati anche su scala industriale, questa batteria potrebbe ritagliarsi un ruolo importante nei prossimi anni. E potrebbe avvicinare un obiettivo che il settore rincorre da tempo: avere accumulatori più sicuri, affidabili e abbastanza efficienti da trovare spazio anche sulle auto elettriche di domani.

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