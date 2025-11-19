Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid MY26: più prestazioni, più stile, più connettività

La Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid MY26 rappresenta un’evoluzione naturale del celebre SUV a 5 o 7 posti, portando avanti gli aggiornamenti introdotti sul powertrain full-hybrid anche alla versione ricaricabile. Icona del segmento D, combina un design distintivo, comfort elevato e tecnologie all’avanguardia. Il Model Year 2026 segna un passo avanti significativo per il sistema PHEV, con la potenza che cresce da 253 a 288 CV, assicurando una guida più reattiva e dinamica senza rinunciare all’efficienza. Il motore 1.6 T-GDi lavora in sinergia con il motore elettrico e il cambio automatico a 6 rapporti, offrendo trazione integrale 4WD di serie: una garanzia di versatilità e stabilità in ogni condizione, per un’esperienza di guida sicura e senza compromessi.

La tecnologia diventa ancora più intuitiva con la Digital Key 2.0, disponibile nei pacchetti Bose & Tech e Calligraphy. Grazie alla tecnologia NFC, permette di aprire, chiudere e avviare l’auto direttamente tramite smartphone o smartwatch, condividendo la chiave digitale con fino a 15 persone e dimenticandosi della chiave fisica. L’abitacolo si arricchisce con nuove combinazioni di pelle Nappa nel pacchetto Calligraphy, tra cui Pecan Brown e Forest Green, oltre al classico Black Ink. La versione Business a 5 posti parte da € 55.800, offrendo strumenti digitali da 12,3”, touchscreen di navigazione, caricatore wireless e un’ampia gamma di sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense.

Al top della gamma, l’allestimento XClass si distingue per stile e comfort premium. Cerchi in lega da 20”, sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldabili, interni raffinati e tecnologia avanzata con SmartSense completo rendono ogni viaggio sicuro e confortevole. La personalizzazione può essere ulteriormente spinta con il Bose & Tech Pack, con audio premium Bose, Head-Up Display e Digital Key 2.0, oppure con il Calligraphy Pack, che introduce Premium Relaxation Seats e interni in pelle Nappa nelle nuove varianti di colore, per vivere ogni percorso con stile, tecnologia e libertà senza compromessi.

