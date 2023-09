CES 2024: il più grande evento tecnologico al mondo è pronto a crescere ancora

Si prospetta un’edizione da record per il CES 2024, con il prossimo Consumer Electronics Show, in programma dal 9 al 12 gennaio prossimo a Las Vegas. Secondo le previsioni della Consumer Technology Association il CES 2024 supererà l’edizione dello scorso anno in grandezza e in numero di partecipanti, di espositori e di media internazionali.

I numeri attesi per l’edizione 2024

Al CES 2024, con le iscrizioni ancora aperte, gli organizzatori rispetto all’edizione 2023 si attendono più di 130.000 partecipanti; più di 1.000 start-up all’Eureka Park e più di 3.500 espositori con il West Hall già sold-out.

“Il CES 2024 sta crescendo. La fiera è sulla buona strada per superare quello che era lo spazio espositivo del CES 2023, con aziende di portata mondiale a presentare innovazioni che risolveranno le nostre più urgenti sfide globali”, ha dichiarato Gary Shapiro, presidente e CEO della CTA. “Il CES 2024 farà luce sulle innovazioni tecnologiche che cambieranno il nostro mondo in meglio, nella sanità e nei trasporti, o con soluzioni di smart home, con i più recenti progressi dell’intelligenza artificiale e molto altro ancora”.

Guida autonoma e auto volanti, ci sarà anche Stellantis

Al CES 2024 ci sarà spazio per le principali categorie tecnologiche con le più recenti novità in tema di intelligenza artificiale, sostenibilità, start-up, salute digitale, trasporti e mobilità. La West Plaza sarà interamente adibita a dimostrazioni di guida autonoma e all’esposizione dell’auto volante eVTOL. Oltre ai big dell’high-tech hanno già confermato la loro presenza al CES 2024 anche diversi costruttori automotive tra i quali Stellantis, BMW, Mercedes, Honda e Hyundai.

