Cupra ha svelato in anteprima le prime immagini delle nuove Formentor e Leon prima del debutto ufficiale [TEASER]

Il prossimo lunedì 29 aprile Cupra svelerà al mondo intero le nuove Formentor e Leon. Per tenere alta l’attenzione relativa a questi due importanti debutti, la casa automobilistica spagnola che fa parte del gruppo Volkswagen nelle scorse ore ha pubblicato due nuove immagini teaser di queste due attese vetture.

Nuove immagini teaser di Cupra Formentor e Leon a pochi giorni dal debutto ufficiale

Cupra Formentor è diventata la bestseller dell’azienda e il SUV coupé più venduto in Europa. Nel corso dell’anno scorso, ha dominato le classifiche di vendita con oltre 120.000 consegne in tutto il mondo. Si tratta di risultati eccellenti per il primo veicolo progettato e sviluppato appositamente dal marchio. La nuova Cupra Leon, disponibile sia nella versione a 5 porte che nella Sportstourer, verrà lanciata per consolidare le ambizioni del marchio.

Entrambi i modelli si distingueranno per l’adozione di un nuovo linguaggio di design, l’integrazione della tecnologia eHybrid di nuova generazione, una maggiore digitalizzazione e caratteristiche di sostenibilità, il tutto contribuendo a migliorare le prestazioni di guida.

Vedremo dunque da qui al prossimo 29 aprile quali altre novità emergeranno a proposito di questi due attesi modelli della casa automobilistica spagnola con i quali il marchio del gruppo Volkswagen spera di conquistare preziose quote di mercato nel vecchio continente.

