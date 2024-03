De Meo: “Elettriche più economiche delle termiche? Un’illusione”

Il costo delle auto elettriche è uno dei temi principali del momento ed anche una delle cause per cui il mercato delle vetture a zero emissioni fatica a sfondare, soprattutto in Italia. Nella maggior parte dei casi, è molto più alto, almeno attualmente, il costo dei mezzi con la spina, rispetto a quelli termici tradizionali. Al netto degli incentivi.

La previsione di Luca De Meo

La speranza di molti è di una riduzione dei costi di materiali e produzione, abbassando così sensibilmente quelli delle vetture. Secondo un recente sondaggio, le auto elettriche costeranno come le vetture termiche dal 2029, ma Luca De Meo è molto più pessimista sul tema, bollando come “un’illusione” questa previsione.

Queste le parole del numero uno di ACEA e di Renault, nel corso di un incontro pubblico in terra tedesca: “Cercare di rendere in 10 anni le auto elettriche più economiche rispetto a quelle a combustione, su cui lavoriamo da 150 anni, è un’illusione che solo i politici possono avere”.

”Chiediamo di essere ascoltati”

De Meo ha poi parlato dell’ormai famoso ban europeo del 2035 alla vendita di vetture termiche, su cui stanno proseguendo numerose polemiche. Il numero uno di Renault non vuole un dietrofront, però vuol far sentire la voce del mondo dell’auto: “Stiamo investendo miliardi di euro nella transizione verso l’auto elettrica. Quindi è molto difficile tornare indietro, chiediamo solo di essere ascoltati. È necessario stabilire un percorso di collaborazione, prima delle cruciali elezioni europee”.

