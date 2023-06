Doppietta Hyundai Motorsport al Rally Italia Sardegna 2023: 1° e 2° posto

Al Rally Italia Sardegna, sesta prova del FIA World Rally Championship (WRC) 2023, Hyundai Motorsport ha centrato la prima vittoria stagionale con Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe che hanno trionfato a bordo della loro Hyundai i20 N Rally1 Hybrid.

L’inattesa pioggia di venerdì e sabato ha reso più difficili le condizioni delle tappe, che però sono state ben gestite dal team Hyundai Motorsport. Dopo il successo collettivo di sabato, che ha visto Neuville/Wydaeghe ed Esapekka Lappi/Janne Ferm conquistare un 1° e 2° posto provvisorio, domenica il team Hyundai ha concluso al meglio il rally, conquistando il terzo doppio podio della stagione.

È stato il miglior finale possibile per il Rally Italia Sardegna più impegnativo degli ultimi anni, in cui Hyundai Motorsport a è stata in grado di lottare per il vertice della classifica per tutto il fine settimana.

Neuville secondo nella classifica piloti, Hyundai a -23 punti dalla vetta nei costruttori

La vittoria di Neuville, la terza in Sardegna, gli permette di fare un notevole balzo avanti in classifica piloti, passando dal quinto al secondo posto. Ora si trova a 25 punti da Kalle Rovanperä. Per quanto riguarda invece la classifica costruttori lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team ha ridotto il divario a 23 punti dal leader di classifica Toyota Gazoo Racing – WRT.

Cyril Abiteboul, Team Principal di Hyundai Motorsport, ha commentato così il week-end da incorniciare: “Finora siamo stati costantemente sul podio in questa stagione, ma dovevamo ancora vincere, e lo abbiamo fatto in modo splendido. Anche se un risultato del genere in condizioni difficili è sempre un lavoro di squadra, i nostri piloti meritano un elogio particolare. Esapekka è stato assolutamente brillante per tutto il percorso, nel suo approccio prima e durante il rally. La pressione che ha esercitato continuamente su Ogier ha certamente contribuito all’errore di quest’ultimo. Thierry ha fatto una SS14 straordinaria, a dimostrazione della sua determinazione a vincere qui in Sardegna, mentre la sua fiducia nella vettura cresceva di tappa in tappa. È stato un peccato che Dani non sia riuscito a terminare la gara, nonostante il suo grande impegno nel contribuire alla performance complessiva del weekend. Vorrei anche ricordare su Craig. Lui rimane parte della nostra squadra e del nostro successo, e questa vittoria di oggi è proprio per lui”.

