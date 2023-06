Fernando Alonso è riuscito finalmente a vendere la sua Ferrari Enzo

Fernando Alonso nelle scorse settimane aveva messo in vendita la sua rara Ferrari Enzo con la scocca numero uno. La vettura messa all’asta però non aveva trovato nessun acquirente interessato. Adesso però è arrivata la notizia che il pilota di Formula 1 è finalmente riuscito a vendere la sua super car del cavallino rampante. Oggi, con un comunicato ufficiale diffuso da MonacoCarAuctions, la società che ha intrapreso l’asta, è stato annunciato che la Ferrari Enzo del due volte campione del mondo di Formula 1 è stata finalmente venduta per 5,4 milioni di euro.

Il fatto che Fernando Alonso non fosse riuscito a vendere la sua Ferrari Enzo al primo colpo aveva stupito appassionati e addetti ai lavori. Infatti è un modello molto raro. Si tratt della prima Enzo, l’auto inoltre vanta appena 4.800 km sul contachilometri. Un aspetto interessante dell’Enzo di Alonso è che ha sedili in fibra di carbonio avvolti in Alcantara nera con cuciture rosse e loghi del marchio rossi sui poggiatesta.

Ricordiamo che dalla linea di produzione del marchio italiano sono usciti solo 400 esemplari della Ferrari Enzo, ciascuno spinto da un motore V12 aspirato da 6,0 litri da 660 cavalli. Al momento non è stato rivelata l’identità dell’acquirente che ha deciso di investire una somma così importante per l’acquisto dell’auto da Fernando Alonso, il quale adesso potrà investire questa cifra per arricchire ulteriormente la sua collezione di super car.

