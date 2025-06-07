FIAT partner di “Green&Blue Festival” per la mobilità sostenibile e accessibile

FIAT sarà protagonista del “Green&Blue”, il Festival italiano della sostenibilità. L’evento quest’anno si svolge dal 5 al 7 giugno a Milano. La casa torinese sarà il partner automobilistico della manifestazione e sarà presente con la Grande Panda. Si tratta del resto di una vettura che rappresenta in modo emblematico l’evoluzione del brand verso un’idea di mobilità sostenibile e accessibile a tutti.

FIAT protagonista al Festival Green&Blue 2025 con la nuova Grande Panda elettrica

Per evidenziare il ruolo centrale della Grande Panda nella gamma FIAT, un esemplare elettrico sarà esposto al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano durante il Festival Green&Blue, luogo simbolo del dialogo sulla mobilità sostenibile. Progettata al Centro Stile di Torino, la vettura unisce compattezza, design funzionale e materiali innovativi come il Lapolen Ecotek, ottenuto dal riciclo di cartoni per bevande, e il Bambox Bamboo Fiber Tex, un tessuto a base di bambù. Disponibile in versione ibrida e full electric, la Grande Panda rappresenta un perfetto equilibrio tra estetica, efficienza e responsabilità ambientale.

Il Festival Green&Blue è l’occasione ideale per ribadire l’impegno di FIAT nella transizione energetica, grazie a una gamma completa di veicoli elettrici, dalla Topolino alla Grande Panda, fino ai veicoli commerciali E-Doblò, E-Scudo ed E-Ducato. Il brand promuove anche iniziative educational, come “A scuola di elettrico con FIAT”, lanciata con UNASCA: sabato 7 giugno si terranno test drive gratuiti con istruttori esperti e incontri informativi per avvicinare il pubblico alla mobilità elettrica in modo semplice e concreto. Al Green&Blue Festival, quindi, FIAT sceglie di condividere la propria visione di mobilità con il pubblico, una visione concreta, fatta di soluzioni accessibili, tecnologia intelligente e responsabilità verso le persone e l’ambiente.

