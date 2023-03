Fiat Uno: 40 anni fa la campagna pubblicitaria fuori dagli schemi di Forattini [VIDEO]

Fiat Uno è stata un’auto che fin dal suo lancio nel 1983 si era capito che avrebbe rotto gli schermi e rivoluzionato il segmento delle vetture “cittadine”. Ciò è stato reso ancora più evidente dall’enorme investimento per la sua realizzazione per il quale furono spesi oltre mille miliardi delle vecchie lire. Anche la scelta di presentarla a Cape Canaveral (Florida), la sede aerospaziale statunitense, confermava tutto ciò.

Un video ricorda la rivoluzionaria campagna pubblicitaria di Giorgio Forattini per Fiat Uno

Per presentare al pubblico questo gioiello tecnologico, Fiat decise di optare per un’insolita campagna pubblicitaria realizzata da uno dei fumettisti più famosi dell’epoca: Giorgio Forattini. Sono gli anni dei fumetti Bonelli, dei cartoni animati giapponesi e degli episodi italiani della serie “Wacky Races”. L’illustrazione stava diventando sempre più popolare tra i giovani e il disegno a matita stava diventando una forma di satira graffiante che lasciava il posto a riflessioni più profonde grazie alla sua natura intuitiva.

La campagna pubblicitaria di Fiat Uno del famoso fumettista ha interpretato il mondo dell’automobile attraverso il mondo dell’immaginazione. Il pinguino, il salvadanaio e i due elefanti rappresentavano in modo ironico e giocoso le peculiarità della nuova Fiat Uno, la city car più moderna dell’epoca. I disegni a matita sono stati utilizzati come strumento efficace per trasmettere le complesse tecnologie del veicolo.

Questa campagna pubblicitaria ebbe il merito di far entrare nel linguaggio comune i neologismi “sciccosa”, “comodosa”, “scattosa” e “risparmiosa”. Degna di nota anche la cartolina musicale “La voce dell’Uno!”, che invitava il pubblico a visitare i concessionari e scoprire l’auto. Prodotta dal 1983 al 1995, la Fiat Uno ha ottenuto un notevole successo in Italia e all’estero, come dimostrano i 9 milioni di esemplari venduti e le innumerevoli versioni che si sono succedute negli anni.



