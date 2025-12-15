Galà dei 500: la Fiat 500 Hybrid protagonista del tributo alle eccellenze italiane

Durante le celebrazioni della Fiat 500 Hybrid, prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, Mediaset propone un evento speciale: il Galà dei 500 – Eccellenze italiane, in onda su Canale 5 martedì 16 dicembre in seconda serata. La serata sarà un omaggio alle leggende italiane che hanno reso unico il Paese, con l’iconica Fiat 500 protagonista assoluta come simbolo del Made in Italy nel mondo.

L’Heritage Hub di Stellantis ospiterà la serata in cui sarà protagonista anche Fiat 500 Hybrid

Presentato da Piero Chiambretti, torinese doc, il galà vedrà alternarsi eccellenze italiane del cinema, dello sport, dell’arte e figure storiche che hanno segnato la cultura nazionale. Tra i momenti più attesi, un dialogo con Olivier François, CEO di Fiat e CMO di Stellantis, direttamente dallo stabilimento di Mirafiori, che racconterà il ruolo della Fiat 500 nel consolidare l’Italia come punto di riferimento globale per creatività, design e innovazione.

La serata sarà anche un tributo a Torino e al marchio Fiat, città e azienda che incarnano tradizione industriale e cultura dell’innovazione. Particolare attenzione sarà dedicata allo stabilimento di Mirafiori, cuore pulsante della produzione, dove la nuova Fiat 500 Hybrid viene prodotta dando il via ad un nuovo inizio per la fabbrica con il ritorno alla piena attività del sito produttivo.

La scelta dell’Heritage Hub come location non è casuale: situato nei locali dell’ex Officina 81 di Via Plava, storico impianto Fiat, l’Hub ospita oggi una vasta collezione di vetture classiche dei marchi torinesi del Gruppo Stellantis, rendendo l’ambientazione perfetta per celebrare la storia, la tradizione e l’innovazione del brand. Il Galà dei 500 si propone dunque come un’occasione unica per unire celebrazione industriale e culturale, raccontando l’Italia attraverso i suoi simboli più iconici e le sue eccellenze globali.

