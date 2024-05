Lancia HF: un nuovo video sui social in attesa del ritorno delle sportive [VIDEO]

Lancia HF è la celebre sigla che fa parte della storia della casa automobilistica italiana e che presto tornerà a far parte della gamma del brand premium di Stellantis. Ricordiamo infatti che nel 2025 avverrà il debutto della nuova Lancia Ypsilon HF con trazione integrale e 240 cavalli di potenza. Questa auto, che sarà elettrica al 100%, potrebbe essere il primo modello a sancire ritorno di Lancia nel mondo dei rally.

Con un video sui social Lancia ricorda a tutti l’imminenza del ritorno di Lancia HF

A proposito del ritorno delle sportive Lancia HF nella gamma del marchio di Stellantis, segnaliamo che Lancia nelle scorse ore ha pubblicato sui social un nuovo video per “stuzzicare” la fantasia dei suoi numerosi fan dal titolo “Lancia HF is Back” in cui con una clip ad alto tasso di adrenalina, la casa piemontese celebra i suoi successi nelle corse e mostra ancora una volta il logo HF nella sua nuova veste.

Con questo video dunque Lancia ha scelto di stimolare l’entusiasmo dei suoi appassionati, generando un adeguato livello di attesa, attraverso la pubblicazione sui propri canali social. In questo video sono stati rimarcati i 15 titoli mondiali ottenuti con la Stratos, la Delta (dove è possibile osservare una Lancia Delta HF che percorre un circuito sterrato) e, naturalmente, la 037. Ricordiamo che Lancia HF oltre che nella nuova Ypsilon farà parte anche della gamma delle future Lancia Gamma e Lancia Delta che vedremo rispettivamente nel 2026 e nel 2028.

