Stellantis svela la piattaforma STLA Large per BEV con 800 km di autonomia

Stellantis ha presentato nelle scorse ore la piattaforma STLA Large. Si tratta di una piattaforma altamente flessibile per BEV di diverse forme e dimensioni. Questa piattaforma offre prestazioni di altissimo livello. Questo vale sia per la capacità della batteria, che per l’efficienza della ricarica e anche dal punto di vista delle prestazioni di guida sia in strada che in fuoristrada. Questa architettura inizialmente sarà utilizzata in Nord America da alcuni modelli dei brand Dodge e Jeep e poi successivamente anche in Europa e in altre parti del mondo da marchi quali Alfa Romeo, Maserati e Chrysler. Tra queste ad esempio le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

La piattaforma offre agli ingegneri e ai progettisti un’elevata flessibilità, consentendo loro di personalizzare il passo, la lunghezza totale, la larghezza e le altezze sia totale che da terra dei veicoli. È inoltre possibile adottare vari moduli di sospensione e diversi sistemi di propulsione per adattarsi ai requisiti prestazionali specifici di ciascun veicolo, includendo aspetti come la guida, la maneggevolezza e il comfort.

Attraverso l’impiego di materiali innovativi ad alta resistenza, la piattaforma è stata ottimizzata per garantire il massimo delle prestazioni nella sua categoria, tenendo conto del peso e della rigidità. I componenti della piattaforma sono progettati per massimizzare lo spazio interno sia del veicolo che del bagagliaio.

La STLA Large è stata ideata e sviluppata da Stellantis come una piattaforma nativa per veicoli elettrici a batteria, offrendo la flessibilità di optare per architetture elettriche a 400 e 800 volt. I moduli di propulsione elettrica, comprensivi di motore, inverter di potenza e ingranaggio di riduzione, sono configurabili in un layout a trazione anteriore, posteriore o integrale. La STLA Large offre la possibilità di integrare diverse varianti al sistema di trasmissione, come differenziali a slittamento limitato o la disconnessione delle ruote. Queste opzioni sono progettate per migliorare le prestazioni complessive o ridurre la resistenza meccanica, contribuendo così a ottimizzare l’efficienza e l’autonomia del veicolo.

Inizialmente, la piattaforma sarà disponibile con diverse opzioni di batteria, con capacità variabile tra 85 e 118 kilowattora. La STLA Large offre un’ampia autonomia complessiva di 800 km per le berline e è progettata per integrare agevolmente le future tecnologie di accumulo dell’energia non appena saranno pronte per la produzione.

