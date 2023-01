Lancia protagonista al salone Rétromobile 2023

La 47a edizione di Rétromobile, il più antico e prestigioso salone europeo di auto d’epoca, si svolgerà dall’1 al 5 febbraio all’Expo Porte de Versailles di Parigi. Il prestigioso evento francese avrà più di 1.000 veicoli esposti e ospiterà oltre 600 espositori internazionali e quasi 130.000 visitatori. Lancia non poteva perdere l’occasione di essere presente a questo evento con il dipartimento Stellantis Heritage.

Lancia presente alla 47esima edizione di Rétromobile con la Rally 037

Nata nel 2015 con l’obiettivo di tutelare e promuovere il patrimonio storico di Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth, realizza la propria mission attraverso la partecipazione ad eventi e l’offerta di servizi dedicati agli appassionati e ai possessori di auto d’epoca della produzione italiana del Gruppo marche di automobili.

Lancia Rally 037 sarà presente all’evento. La vettura è stata l’ultima auto a due ruote motrici a vincere il Campionato del Mondo Rally nel 1983, contro potenti avversarie a trazione integrale. Basata sulla Beta Montecarlo, la Lancia Rally 037 è stata prodotta in edizione estremamente limuitata. Questo in quanto il modello stradale era strettamente necessario per entrare nel mondo dei Rally. Presentata nel 1982 al Salone di Torino, fu prodotta in 200 esemplari per accedere al Gruppo B, ma solo 53 furono allestiti per le competizioni.

La 47 a edizione di Rétromobile rappresenta per la casa automobilistica piemontese l’occasione per sostenere il programma Heritage “Lancia Classiche”, un insieme di servizi per tutelare e promuovere l’originalità e l’autenticità delle veicoli storici di marca. Il comitato di certificazione è guidato dall’amministratore delegato del marchio Lancia e dal responsabile del dipartimento Heritage, dove risiedono tutti i registri di produzione e tutta la documentazione tecnica utilizzata dalla commissione per analizzare le informazioni sui veicoli ispezionati.

