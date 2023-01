Lancia al via del Rally Monte Carlo Historique con la mitica 037

Lancia ha comunicato nelle scorse ore che sarà al via del Rally Monte Carlo Historique con la mitica 037. La vettura con il suo stile aggressivo, è stata una delle principali fonti di ispirazione per il manifesto del design 3D, Pu +Ra Zero, presentato il 28 novembre 2022, e costituisce la base per l’estetica che i futuri modelli del marchio porteranno rappresentare.

Lancia Rally 037 sarà al via del Rally Monte Carlo Historique a Torino

Dopo sette anni, il Rallye Monte Carlo Historique torna a Torino, con la città italiana come uno dei cinque punti di partenza (gli altri quattro sono Oslo, Londra, Bad Homburg e Reims in Francia). A questa grande festa, alla quale quest’anno parteciperanno 19 equipaggi con vetture Lancia, possono partecipare solo le vetture da corsa che hanno partecipato almeno una volta al Rally di Montecarlo fino al 1983. Dalla magnifica Piazza San Carlo, gli equipaggi inizieranno il loro viaggio verso il Principato di Monaco, dove dal 27 gennaio al 1 febbraio si svolgerà la regata principale.

La presenza sulla griglia della Lancia Rally 037 curata dalla divisione Heritage di Stellantis coincide con il 40° anniversario della vittoria di questa leggendaria vettura da corsa al Rally di Monte Carlo (dove è andata 1-2 con Walter Röhrl / Christian Geistdörfer e Markku Alén / Ilkka Kivimäki) , ma vincendo anche il Mondiale Rally dello stesso anno.

Basata sulla Beta Montecarlo, la Lancia Rally 037 non fu concepita per la produzione in serie, ma come modello stradale che le assicurasse l’ingresso nel Campionato Mondiale Rally. La versione stradale debutta al Salone dell’Automobile di Torino del 1982, mentre la versione da corsa dell’anno successivo sarà l’ultima vettura a vincere il Campionato del Mondo Rally con la sola due ruote motrici.

Il design della Lancia Rally 037 è caratterizzato da taglienti e un impegno assoluto per le prestazioni. Nonostante meno cavalli e solo trazione posteriore, è riuscita a prevalere su rivali apparentemente più forti. La possibilità di rimuovere e sostituire molto facilmente le parti della carrozzeria era un’innovazione per l’epoca e dava agli ingegneri un vantaggio significativo durante le gare. Il carattere aggressivo, unito a linee curve che si uniscono a superfici piane, è anche una caratteristica della Pu+Ra Zero, il manifesto del design che dà il segno al design dei futuri modelli Lancia.

