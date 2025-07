Lancia Ypsilon Rally 4 HF: si avvicina il debutto in gara [VIDEO]

Lancia è pronta a fare il suo rientro nel mondo dei rally. Dopo aver lanciato lo scorso ottobre la Ypsilon Rally 4 HF, si avvicina sempre più il debutto in gara. A partire dal prossimo mese di maggio, infatti si terrà il Trofeo Lancia, nell’ambito del CIR, con la possibilità di correre il campionato europeo 2026 per chi vincerà.

La Lancia Ypsilon Rally 4 HF

La Lancia Ypsilon Rally 4 HF è il modello dedicato e concepito per le competizioni, partendo dalla vettura di serie. È spinta da un motore turbo a tre cilindri da 1.2 litri che eroga 212 cavalli di potenza e 290 Nm di coppia massima, accompagnato da una trasmissione meccanica a 5 marce con differenziale autobloccante. Tra gli altri elementi distintivi, troviamo i dischi maggiorati da 330 mm, le sospensioni MacPherson e gli ammortizzatori Ohlins regolabili a 3 vie.

Questa macchina è sviluppata con il contributo diretto di Miki Biasion, leggendario pilota del marchio italiano. “Per chi sognava il rally, il sogno si chiamava Lancia – le sue parole delle scorse settimane, quando era stato uno dei protagonisti dello stand Lancia al Salone di Bruxelles 2025, dove era stata esposta la nuova vettura rally – Tornare a collaborare per questo progetto è stato straordinario, e il Trofeo Lancia rappresenta una grande opportunità per i giovani piloti”.

Il Trofeo Lancia 2025

Il Trofeo Lancia 2025 si aprirà il 10-11 maggio con il Rally Targa Florio, per poi proseguire con il Rally Due Valli, previsto per il 29-30 maggio. In estate, i piloti affronteranno il Rally di Roma Capitale dal 4 al 6 luglio, seguito dal Rally del Lazio il 13-14 settembre. La serie si concluderà con il Sanremo, il 17 e 18 ottobre.

Rate this post