Mercedes GLC Elettrica, l’alternativa BEV da 490 CV e 713 km di autonomia

Mercedes presenta una nuova GLC ma è elettrica, completamente elettrica, il che non vuol dire che il modello mild e plug-in hybrid, anche a gasolio, che conosciamo sia pronto per andare in pensione, tutt’altro! Il fatto è che Mercedes raddoppia l’offerta del sul Suv più venduto affiancando una nuova variante 100% elettrica, completamente differente, a partire dalla piattaforma. La strategia è chiara, proporre l’elettrico come alternativa ai modelli termici, per consentire ad ogni cliente di poter acquistare la vettura della stella a lui più congeniale.

Mercedes GLC Elettrica, è completamente diversa dalla GLC con motori termici

La base della Mercedes GLC Elettrica è una nuova piattaforma ad 800 Volt, denominata la MB.EA, pensata esclusivamente per le BEV della stella di segmento superiore a quello della nuova CLA. Grazie a questa tecnologia, la CLC Elettrica accetta fino a 300 kW di potenza di ricarica in corrente continua per far recuperare alla sua batteria da 94 kWh l’autonomia utile a percorrere circa 300 km in appena 10 minuti. Anche lo stile è tutto nuovo, in alcuni casi più morbido, ma sempre muscoloso a livello dei passaruota posteriori. L’elemento che spicca maggiormente è la calandra con oltre 900 LED, che di notte illuminano la stella a tre punte situata al centro e tutto il suo contorno. Questa rappresenta un qualcosa di moderno, ma il suo design richiama quello dei modelli W114/115, per cui è un ponte tra passato e futuro. Anche la vista posteriore porta in dote nuovi dettagli, come i gruppi ottici di nuovo disegno collegati da una fascia nera che sottolinea la larghezza dell’auto. Rispetto al modello con il motore termico, la GLC BEV è più lunga di circa 14 cm, per cui appare più imponente, soprattutto con livree vivaci.

Mercedes GLC Elettrica, salotto per cinque a tutto schermo

L’interno della nuova Mercedes GLC Elettrica è un salotto buono con finiture da riferimento, materiali di grande qualità e a tutto schermo. Infatti, ti accoglie con un display da ben 39,1 pollici che occupa la plancia a tutta larghezza. Questo non è diviso in 3 zone come sulla CLA, ma è un pezzo unico, anche se è evidente lo spazio riservato alla strumentazione, quello per l’infotainment e quello per il passeggero. In tutto offre quasi 1 metro di schermo che, sulle prime, lascia un attimo sorpresi, poi ci si abitua, anche perché le icone sono grandi e, volendo c’è sempre l’assistente vocale che utilizza ben 2 tipologie di AI per comunicare: quella di Google e quella di Microsoft, in base al discorso ed alla necessità del caso. Il sistema multimediale è il nuovo MB.OS, che ha debuttato con la CLA di nuova generazione ed offre aggiornamenti over the air anche per gli ADAS, oltre alla possibilità di acquistare extra digitali dopo l’acquisto della vettura. Un altro elemento che contraddistingue gli interni è il tetto panoramico ad opacità variabile con 160 stelle a LED che si accendono in sintonia con la tonalità dell’illuminazione ambientale. Lo spazio a bordo è ampio, con 47 mm ulteriori per le gambe di chi siede dietro, in confronto alla GLC con motore termico, grazie ad un passo più lungo di 84 mm, mentre il bagagliaio offre 570 litri utili con 5 posti in uso ed altri 126 litri del frunk anteriore.

Un tappeto volante che ama le curve

L’effetto wow esterno ed interno della Mercedes GLC Elettrica continua nel momento in cui si passa all’azione, alla guida, perché i comandi sono precisi, pastosi, consistenti e si ha sempre la percezione di cosa stia facendo la vettura. Inoltre, le sospensioni riescono ad assorbire ogni asperità in maniera inaspettata, perché offrono comfort anche sulla sterrato e la massa generale viene dissimulata con naturalezza tra le curve. Il trucco è sotto pelle ed è rappresentato dalle sospensioni Airmatic che sfruttano un sistema predittivo e si basano sui dati provenienti da Google Maps e car-to-x per essere sempre in sintonia con la strada. In pratica, è come se leggessero il futuro, e poi derivano da quelle della nuova Classe S, un modello da sempre foriero di diverse novità tecnologiche nel mondo automotive. A queste si aggiungono le quattro ruote sterzanti e la trazione integrale 4Matic, per amplificarne l’agilità e la tenuta di strada. La versione 400 4Matic, l’unica disponibile attualmente, ha quasi la potenza di una Lamborghini Gallardo di prima generazione, con i suoi 490 CV, le bastano poco più di 4 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e sulle autostrade tedesche può toccare, dove consentito, una velocità di 210 km/h. Merito della trasmissione a 2 rapporti, già vista sulla CLA elettrica, che consente al powertrain elettrico di migliorare l’erogazione in autostrada. Ovviamente, se si viaggia secondo i limiti, in base al ciclo di omologazione WLTP, la GLC Elettrica promette 713 km di autonomia, che significa viaggiare per lunghe distanze senza dover necessariamente pianificare una sosta.

Prezzo: si parte da 72.588 euro

La GLC Elettrica 400 4Matic, con tutto quello che porta in dote, a livello di tecnologia, ha un listino prezzi che parte da 72.588 euro. Gli allestimenti sono quattro e rispondono ai nomi di Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus, con l’ultimo che comporta un esborso di quasi 89.000 euro.

Scheda tecnica Mercedes GLC 400 4Matic

Architettura e powertrain

Piattaforma: MB.EA (dedicata BEV, 800 Volt)

Trazione: integrale elettrica 4Matic (due motori)

Potenza: 490 CV

Coppia: circa 800 Nm (596 lb-ft)

Trasmissione: automatica a 2 rapporti sul motore posteriore

sul motore posteriore 0-100 km/h: circa 4,3-4,4 s

Velocità massima: 210 km/h

Sterzo posteriore: fino a 4,5° (opzionale)

Batteria, autonomia e ricarica

Capacità batteria: 94 kWh

Autonomia WLTP: fino a 713 km (≈ 376-445 miglia WLTP nelle stime iniziali)

(≈ 376-445 miglia WLTP nelle stime iniziali) Architettura ricarica: 800 V

Ricarica DC: fino a 300-330 kW

Ricarica 10-80%: circa 24 minuti

Recupero autonomia: ~300 km in 10 minuti (condizioni ideali)

Consumi stimati WLTP

Dato WLTP ufficiale non ancora definitivo → stima coerente con autonomia:

Consumo medio stimato: ≈ 14-16 kWh/100 km

Dimensioni e capacità

Lunghezza: 4.844 mm

Larghezza: 1.910 mm

Altezza: 1.640 mm

Passo: 2.970 mm

Bagagliaio posteriore: 570 litri

Frunk anteriore: 126 litri

Telaio e dinamica

Sospensioni: Airmatic pneumatiche adattive con dati Car-to-X

Trazione integrale intelligente

Sterzata integrale opzionale

Pompa di calore di serie

Infotainment e interni (dimensioni schermi)

Sistema operativo: MB.OS – MBUX Gen4

Superscreen / Hyperscreen

Display unico 39,1 pollici

Strumentazione digitale + infotainment + display passeggero integrati

Assistente vocale con AI Google e Microsoft

Aggiornamenti OTA anche per ADAS

Altri elementi:

Tetto panoramico Sky Control con stelle LED

Head-up display AR (optional)

Allestimenti (Italia)

Versioni previste:

Advanced

Advanced Plus

Premium

Premium Plus

Prezzo indicativo:

Da circa 72.588 €

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