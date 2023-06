Nuova Fiat 600: il SUV compatto sul set di Lerici [VIDEO]

Nuova Fiat 600 nelle scorse settimane è stata protagonista di uno spot pubblicitario girato a Lerici in Liguria. Del backstage di questo spot sul web erano apparse nelle scorse settimane varie immagini e video che ci hanno permesso di fare una prima conoscenza con il nuovo SUV compatto della principale casa automobilistica italiana. Adesso la stessa Fiat ha rilasciato nella sua pagina ufficiale di YouTube un video in cui viene mostrato il nuovo modello direttamente dal set di Lerici.

Un video mostra la nuova Fiat 600 sul set di Lerici

Nuova Fiat 600 viene mostrata dunque proprio nel primo giorno dell’estate con Fiat che invita i propri fan a scoprire il nuovissimo mondo colorato che caratterizzerà questo modello con la promessa che la sua presentazione sta per arrivare. Nel video da registrare la presenza del numero uno di Fiat, il CEO Olivier Francois che è stato letteralmente immerso all’interno della 600 in una vasca piena di vernice.

Ricordiamo che la nuova Fiat 600 secondo indiscrezioni sarà svelata il prossimo 4 luglio. In quella data scopriremo ogni dettaglio del nuovo modello che nasce su piattaforma CMP e verrà prodotto a Tychy in Polonia. Il SUV avrà due versioni: una elettrica al 100 per cento e una ibrida che sarà la futura entry level. I prezzi potrebbero partire da circa 22 – 23 mila euro.



