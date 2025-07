Nuova Nissan Juke in arrivo nel 2026: ecco come potrebbe cambiare il suo design [RENDER]

Nissan nel corso del prossimo anno lancerà la nuova Nissan Juke. Si tratta di un modello particolarmente atteso che seguirà dunque il recente arrivo sul mercato della nuova Nissan Micra. Nelle scorse settimane la casa automobilistica giapponese ha mostrato alcuni teaser del nuovo modello che mostravano la silhouette della vettura anche se oscurata. Nonostante ciò il famoso sito olandese Autoweek sulla base di queste immagini ha deciso di ricostruire attraverso un render quello che potrebbe essere lo stile definitivo di questo modello di Nissan che vedremo l’anno prossimo.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Nissan Juke in arrivo nel 2026

La nuova Nissan Juke manterrà il carattere originale e anticonvenzionale che la contraddistingue, pur presentando numerose novità. Rimarranno alcuni tratti distintivi, come la linea dei finestrini particolarmente verticale e le luci diurne disposte in una fascia orizzontale sopra i fari principali. Tuttavia, il resto del design sarà completamente rinnovato. Il nuovo modello di Nissan adotterà forme più squadrate e decise, ispirate al concept Hyper Punk del 2023, da cui derivano anche i gruppi ottici posteriori. Le dimensioni dovrebbero rimanere vicine a quelle della nuova Renault 4 Business, con una lunghezza di circa 4,2 metri. Per la meccanica si prevede una versione elettrica con motori da 120 e 150 cavalli, autonomie comprese tra 300 e 400 km.

La nuova Nissan Juke molto probabilmente sarà dotata anche di versione Full Hybrid mentre quella 100% benzina potrebbe anche sparire. Al momento non si sa ancora se nella gamma ci sarà spazio anche per una versione Nismo. Molto probabilmente lo scopriremo in fase di presentazione.

Rate this post