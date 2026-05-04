Nissan Formula E Team vola a Berlino: podio in entrambe le gare

Weekend da incorniciare per il Nissan Formula E Team nella doppia tappa di Berlino del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E 2025/26. Sul circuito urbano di Tempelhof, una delle piste più particolari e tecniche del calendario, la squadra giapponese ha raccolto risultati importanti in entrambe le gare.

Weekend estremamente positivo per il Nissan Formula E Team

Il grande protagonista è stato Oliver Rowland. Il campione del mondo in carica ha chiuso al terzo posto la gara del sabato e al secondo quella della domenica, conquistando così due podi consecutivi in un fine settimana particolarmente intenso. Accanto a lui, Norman Nato ha completato il buon risultato di squadra con un quinto posto nella seconda gara del weekend, dopo una prima giornata più complicata.

La settima tappa, disputata sabato, aveva già mostrato segnali positivi per Nissan. Rowland si è confermato competitivo sul giro secco, raggiungendo le semifinali dei Duels in qualifica e conquistando la terza posizione sulla griglia di partenza. Una prestazione significativa, soprattutto considerando quanto la qualifica sia spesso decisiva nei tracciati cittadini della Formula E.

Più difficile, invece, il sabato di Nato. Il pilota francese, penalizzato da un distacco di circa due decimi, è stato costretto a partire dalla ventesima posizione. Una collocazione complicata, che ha condizionato inevitabilmente la sua gara. Al via, Rowland è rimasto nel gruppo di testa, gestendo con lucidità le prime fasi e arrivando anche a condurre la corsa prima del Pit Boost al giro 25. Nel finale, dopo l’attivazione dell’Attack Mode, il britannico ha lottato per la seconda posizione, chiudendo poi terzo. Per lui si è trattato del quarto podio in sette gare, un dato che conferma la sua continuità ai vertici della categoria.

Nato, dal canto suo, ha provato a cambiare il ritmo della propria corsa con una strategia aggressiva. Dopo il Pit Boost ha anticipato l’Attack Mode, riuscendo a recuperare alcune posizioni. Il risultato finale, però, è stato un diciottesimo posto che non rispecchiava pienamente il potenziale della vettura.

La svolta è arrivata nella notte tra sabato e domenica. Meccanici e ingegneri del Nissan Formula E Team hanno lavorato a lungo per migliorare il comportamento della monoposto e preparare una strategia diversa per l’ottava tappa. La scelta è stata coraggiosa: preservare gli pneumatici in qualifica per puntare tutto sulla prestazione in gara, anche a costo di partire dal fondo dello schieramento.

La decisione si è rivelata efficace. Rowland e Nato sono scattati rispettivamente dalla diciottesima e dalla sedicesima posizione, ma hanno costruito la rimonta con pazienza e intelligenza. Nelle prime fasi hanno gestito l’energia senza forzare, aspettando il momento giusto per attaccare. Poi, giro dopo giro, sono risaliti nel gruppo fino a portarsi nelle posizioni di vertice.

Entrambi i piloti Nissan sono riusciti anche a condurre la gara per alcuni passaggi, prima dell’ultima attivazione dell’Attack Mode. Rowland ha combattuto fino alla fine per la vittoria, chiudendo al secondo posto e conquistando anche il punto addizionale per il giro più veloce. Nato, invece, ha visto la sua rimonta rallentata da una Full Course Yellow nel finale, ma è comunque riuscito a chiudere quinto, regalando al team un risultato di grande valore.

Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E e Managing Director del Nissan Formula E Team, ha sottolineato l’importanza del weekend berlinese. Secondo il manager, la squadra arrivava in Germania con grande determinazione, dopo alcune gare complesse, e aveva bisogno di dare un segnale forte. Il doppio appuntamento di Berlino ha confermato che il lavoro svolto durante la pausa ha prodotto effetti concreti.

Volpe ha evidenziato in particolare la solidità di Rowland nella gara del sabato e la perfetta esecuzione della strategia nella corsa di domenica. Partire dalle retrovie e portare entrambe le vetture nelle zone alte della classifica non era un obiettivo semplice, ma la gestione dell’energia, il passo gara e la fiducia dei piloti nella monoposto hanno permesso a Nissan di completare un fine settimana molto positivo.

Soddisfatto anche Oliver Rowland, che ha parlato di un weekend estremamente incoraggiante. Il pilota britannico ha riconosciuto che il giro secco non è stato il suo punto di forza in questa stagione, motivo per cui il terzo posto in qualifica sabato ha rappresentato un segnale importante. Domenica, invece, la strategia sugli pneumatici ha permesso alla squadra di giocarsi le proprie carte in gara, con un ritmo che, secondo Rowland, avrebbe potuto anche valere la vittoria.

Norman Nato ha invece raccontato un fine settimana iniziato in salita, con un set-up non ideale nella giornata di sabato. Il lavoro notturno del team, però, ha cambiato il volto della domenica. Il francese ha ritrovato fiducia già dalle qualifiche e ha poi disputato una gara concreta, gestendo l’energia nei momenti chiave e spingendo quando serviva. Il risultato di Berlino dà nuova spinta a Nissan in vista del prossimo appuntamento stagionale. La Formula E tornerà in pista tra due settimane con la prestigiosa doppia tappa di Monaco, in programma dal 15 al 17 maggio.

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