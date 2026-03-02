Opel Corsa GSE: l’elettrica sportiva compatta è su strada [FOTO SPIA]

L’Opel Corsa è pronta a diventare sportiva. E non solo nei videogiochi. La casa tedesca ha presentato nei mesi scorsi la GSE Vision Gran Turismo, disponibile sul famoso gioco Gran Turismo 7, ma adesso la versione ad alte prestazioni si appresta ad arrivare anche su strada. Sono in corso i test di collaudo, infatti, della nuova Corsa GSE, il cui arrivo è atteso entro la fine di quest’anno. Seguendo il corso della Mokka GSE, che abbiamo anche provato nel corso dei mesi scorsi.

Le foto spia

Il nostro fotografo ha pizzicato il prototipo del nuovo modello con animo sportivo del marchio del fulmine, impegnato nei classici test su strada, nei dintorni di Russelsheim. Questi esemplari sono ovviamente ancora coperti dalla classica pellicola colorata, per evitare di svelare i dettagli principali della vettura. Tuttavia, possiamo notare come questa versione GSE si differenzi notevolmente dalla vettura di serie, con un aspetto più dinamico all’intera auto. In particolare, tra le caratteristiche, spiccano un pronunciato spoiler anteriore e passaruota più marcati.

Non abbiamo ancora immagini dell’interno dell’abitacolo, però il nuovo modello proporrà un ambiente sportivo, a partire dai sedili avvolgenti monoblocco e da altri elementi in stile racing, senza dimenticare la tecnologia, con probabili funzioni dedicate su quadro strumenti e infotainment, rispetto alla Corsa di serie. La versione GSE sarà esclusivamente elettrica. Non ci sono ancora notizie ufficiali a livello tecnico, ma si può prendere spunto dalla Mokka GSE, con i suoi 281 CV.

Entrando nel dettaglio, il SUV sportivo è spunti motore elettrico da 281 cavalli e 345 Nm di coppia massima, abbinato alla batteria da 54 kWh, per un’autonomia dichiarata fino a 336 chilometri. Si tratta del modello Opel a zero emissioni con le migliori prestazioni, come l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e la possibilità di raggiungere i 200 km/h di velocità massima. La nuova Corsa GSE potrebbe avere qualche cavallo in più ed uno sprint ancora migliore.

La GSE Vision GT

Come dicevamo, c’è già una versione sportiva della Corsa ed è la GSE Vision GT, svelata nei mesi scorsi al Salone di Monaco 2025 e, successivamente, anche in Italia. Sebbene sia stata mostrata fisicamente in Germania e nelle altre presentazioni in Europa, si tratta di una vettura ‘virtuale’, disponibile solo per il videogioco Gran Turismo 7. Non sarà mai una versione di serie, ma si tratta della versione più estrema del modello compatto, mai realizzato. Qualche dettaglio si potrebbe ritrovare anche nella versione da strada, probabilmente quelli meno estremi.

“Tutto è stato disegnato secondo la nostra filosofia ‘Bold & Pure’, che per noi significa purezza nelle forme e precisione nei dettagli, ma anche la capacità di unire semplicità e aggressività, emozione e rigore tecnico – avevano spiegato i tecnici del fulmine, su questo modello – È un progetto che nasce nel mondo virtuale, ma con un’anima molto reale: ogni curva, ogni luce, ogni dettaglio aerodinamico è stato pensato per raccontare il futuro del design Opel”.

Caratterizzata da un design visionario, audace e futuristico, con una serie inediti dettagli distintivi, ha proposto delle caratteristiche da vera sportiva con due motori elettrici per una potenza complessiva di 800 CV e 800 Nm, di coppia per prestazioni che sono da supercar: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2” e velocità massima di 320 km/h. Questi dati difficilmente li ritroveremo sulla versione di serie, dove, come abbiamo visto, i cavalli saranno attorno ai 280.

Opel e la sigla GSE

La sigla GSE ha una storia importante per il mondo Opel. Risale originariamente agli anni ’70 ed uno dei primi modelli fu l’Opel Commodore A GS/E. All’epoca, le tre lettere stavano per Grand Sport Einspritzer (iniezione), quando i modelli erano termici. Nel 2022, quando il marchio è stato reintrodotto, è diventato l’acronimo di Grand Sport Electric ed è stato utilizzato per distinguere i modelli ibridi plug-in di Astra, Astra Sports Tourer e le precedenti generazioni di Grandland.

La successiva fase di evoluzione è avvenuta nel 2025, con un passaggio ancora più definito verso un marchio sempre più a zero emissioni. In futuro, infatti, il logo GSE sarà presente solo sui modelli Opel puramente elettrici. Tutti i modelli combinano inoltre un look sportivo con una messa a punto del telaio più dinamica, come appunto la Corsa GSE in arrivo prossimamente.

