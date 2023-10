Previsioni traffico e meteo 13-15 ottobre: in arrivo piogge e fresco

Questa volta l’estate sta finendo davvero. Prolungata ben oltre il consueto, il weekend in arrivo sarà l’ultimo del 2023 in cui si potrà uscire in maniche corte, poi servirà tirare fuori dagli armadi qualche maglione, con l’arrivo del ciclone Medusa. Non sono attesi, comunque, particolari problemi sulla nostra rete di strade e autostrade.

Le previsioni del traffico

Infatti, non è previsto traffico particolarmente intenso sulla rete italiana di strade ed autostrade, anche se il venerdì pomeriggio/sera in uscita dalle città e la domenica in senso inverso sono i periodi del fine settimana con un po’ più a rischio disagi. Il blocco dei mezzi pesanti in autostrada è previsto domenica dalle 9 alle 22.

Finito il periodo estivo, sono ormai stati riaperti a pieno regime i cantieri, con le chiusure soprattutto nella notte tra venerdì e sabato. Sull’A1 chiusi i tratti Barberino-Fiorenzuola (direzione Bologna) dalle 21 alle 7 e Fiorenzuola-Bivio complanare Piacenza (direzione Milano) dalle 22 alle 6, sull’A4 chiuso Sesto San Giovanni-Viale Certosa (direzione Torino) dalle 21 alle 5, sull’A8 chiuso Legnano-Bivio A36 (direzione Varese) dalle 22 alle 5, sull’A9 chiusi Lago di Como-Bivio A59 (direzione Lainate) e Como Centro-Chiasso (direzione Svizzera) dalle 22 alle 5.

Sull’A10 chiusura tra Genova Aeroporto e Genova Pra (direzione Ventimiglia) dalle 21 alle 6 ed il bivio A7 (direzione Ventimiglia) dalle 21 alle 8, sull’A12 chiuso Chiavari-Rapallo (direzione Genova) dalle 22 alle 6, sull’A13 chiuso Occhiobello-Ferrara Nord (direzione Bologna) dalle 22 alle 6, sull’A16 chiuso Cerignola Ovest-Candela (direzione Napoli) dalle 22 alle 6, sull’A23 chiuso Pontebba-Carnia (entrambe le direzioni) dalle 21 alle 6 e sull’A26 chiuso Predosa-Voltri (direzione Genova Voltri) da mezzanotte alle 6.

Le previsioni meteo

Il weekend proporrà ancora cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta l’Italia, con qualche pioggia sulle Alpi e sul Nordest nella giornata di domenica, per poi peggiorare dall’inizio della prossima settimana. Con l’eccezione delle regioni meridionali.

Le temperature saranno ancora piacevoli nel fine settimana, con le minime attorno ai 15 gradi e le massime oltre quota 22/23°, con picchi vicini a quota 30° su Sicilia e Sardegna. Da lunedì, crollo termico, con massime ben sotto i 20° al Nord ed al Centro.

