Previsioni traffico e meteo 13-15 marzo: torna il maltempo

Siamo a metà marzo e tra esattamente una settimana inizierà ufficialmente la primavera (venerdì 20 marzo), portando una stagione con meteo più gradevole, le gite fuoriporta e maggiore traffico su strade e autostrade italiane, in particolare dall’inizio di aprile, con le festività pasquali. Il fine settimana in arrivo, invece, non dovrebbe portare particolari disagi, viste anche delle previsioni non particolarmente piacevoli dal punto di vista meteorologico.

Le previsioni del traffico

Di conseguenza, non è atteso particolare traffico o criticità, nel corso di questo fine settimana, con la solita attenzione in uscita dalle grandi città nel tardo pomeriggio/sera di oggi ed in senso inverso domenica. Ricordiamo che domenica dalle 9 alle 22 sarà attivo il consueto blocco dei mezzi pesanti in autostrada. Questo fine settimana si chiudono le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, con qualche possibile disagio nei dintorni delle sedi di gara (Cortina, Milano e Tesero).

In particolare, domenica 15 marzo si terrà la cerimonia di chiusura a Cortina d’Ampezzo, con inizio alle ore 20.30. Ci saranno chiusure all’interno della città ampezzana e, di conseguenza, sarà fondamentale informarsi prima, su come poter accedere alla città durante l’evento, come richiedere il pass per la vettura e dove parcheggiare la propria auto. Inoltre, le temperature più miti e le giornate che si allungano favoriranno le gite di un giorno, principalmente domenica, con viaggi verso le città d’arte e spostamenti verso le località e i borghi di montagna. Con gli ultimi giorni della stagione sugli impianti sciistici, con attenzione soprattutto sull’A22 e la A5.

In generale, comunque, non dovrebbero esserci particolari disagi sulla rete autostradale italiana, dopo la conclusione lo scorso weekend dei lavori sull’A1, con l’apertura completa del nuovo viadotto Ribuio nel tratto tra Firenze Sud e Incisa. Questa mattina era stato segnalato traffico intenso e coda fino a 5 chilometri sull’A8 Milano-Varese, nel tratto tra Busto Arsizio e Castellanza, a causa di un tamponamento tra un camion e un’auto al km 19. Ma è in risoluzione.

Salgono i prezzi dei carburanti

Ad invogliare meno gli italiani a muoversi, c’è anche l’impennata dei prezzi dei carburanti, vista la situazione in Medio Oriente. I rialzi stanno proseguendo da ormai quasi due settimane e non accennano a fermarsi, portando le cifre sui livelli del luglio 2022. Secondo la consueta elaborazione di Staffetta Quotidiana, tramite l’osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, oggi la benzina self ha un prezzo medio di 1,816 euro al litro, mentre il diesel è andato oltre quota 2 euro al litro, arrivando ad una quotazione di 2,033 euro/litro.

Ancora più alti i prezzi al servito (1,952 e 2,167 euro/litro rispettivamente), mentre in autostrada si è ben oltre i 2 euro al litro per entrambi i carburanti al servito, mentre il self è rispettivamente 1,905 e 2,096 euro/litro. Per quanto riguarda i carburanti alternativi, sono rimasti quasi invariati: Gpl servito a 0,704 euro/litro, metano servito a 1,495 euro/kg e Gnl 1,235 euro/kg.

Le previsioni meteo

Sarà un fine settimana molto instabile a livello meteo sull’Italia. Se al Nord il cielo sarà ancora sereno, già dal pomeriggio sono in arrivo delle piogge nelle regioni centro-meridionali, mentre domani ci sarà maltempo su tutto il Nord Italia, con anche neve diffusa oltre i 1.000 metri. Domenica ci saranno alcune schiarite nelle regioni settentrionali, a partire dalla tarda mattinata, ma ci saranno piogge su Sardegna e Sicilia, così come sul versante ionico e sul Triveneto.

Nonostante l’arrivo del maltempo, le temperature resteranno sempre piuttosto miti nel weekend, in linea con l’avvicinarsi della primavera. Le minime, infatti, saranno sempre comprese tra 6 e 9 gradi, con l’eccezione di alcune località meridionali e sulle isole maggiori, dopo potranno andare in doppia cifra. Le massime, invece, saranno attorno ai 15-16 gradi su tutta Italia, anche avvicinandosi a quota 20° in alcune località, in particolare nel corso della giornata di domenica.

L’instabilità del meteo proseguirà anche nella prima parte della prossima settimana, quando saranno soprattutto le regioni meridionali ad essere colpite dalla pioggia, anche a carattere temporalesco. Arriverà, inoltre, un po’ di aria più fresca e si abbasseranno così le temperature, a partire soprattutto da martedì. Le minime torneranno ad avvicinarsi a quota zero gradi, in particolare al Nord e sulle zone più montuose, mentre le massime scenderanno sotto quota 15 gradi.

