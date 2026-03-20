Previsioni traffico e meteo 20-22 marzo: inizia la primavera

Inizia oggi ufficialmente la Primavera 2026 e, quindi, si avvicina sempre più la bella stagione ed il periodo delle gite fuoriporta. Il meteo è già stato discreto negli ultimi giorni e lo sarà per buona parte dell’Italia anche nel corso del weekend, anche se la maggior parte degli italiani aspetterà il ponte di Pasqua per dare il via ai fine settimana lontano dalle proprie abitazioni. Di conseguenza, ci attendono ancora dei giorni con traffico abbastanza regolare e senza particolari disagi attesi.

Le previsioni del traffico

Questo weekend non è atteso particolare traffico o criticità, con la solita attenzione in uscita dalle grandi città nel tardo pomeriggio/sera di oggi ed in senso inverso domenica, visto che ci sarà comunque qualcuno che si muoverà per il fine settimana. Le temperature più miti e le giornate che si allungano, infatti, favoriranno qualche gita di un giorno, principalmente domenica, con viaggi verso le città d’arte e spostamenti verso le località e i borghi di montagna. Con gli ultimi giorni della stagione sugli impianti sciistici, con attenzione soprattutto sull’A22 e la A5.

Ma non dovrebbero, comunque, esserci particolari disagi sulla nostra rete autostradale, pur non mancando qualche cantiere aperto, soprattutto nelle ore serali e notturne, che potrebbe ridurre le corsie disponibili per la marcia. Finito il periodo olimpico e paralimpico, torna il traffico regolare all’interno delle città di Milano, Cortina e nelle località di gara. Ricordiamo che domenica dalle 9 alle 22 sarà attivo il consueto blocco dei mezzi pesanti in autostrada.

La situazione dei carburanti

Il Governo, nei giorni scorsi, ha varato il decreto con il taglio delle accise per circa 25 centesimi, compresa anche l’IVA, e nella maggior parte dei distributori italiani i prezzi dei carburanti sono tornati un po’ più sostenibili. Il diesel è sceso sotto i 2 euro al litro e si aggira tra 1,8 e 1,9 euro al litro, mentre la benzina è compresa tra 1,6 e 1,7 euro al litro. Come al solito, più alti i costi in autostrada, dove il gasolio è ancora sopra i 2 €/l e la verde sopra 1,8 €/l. Tuttavia, ci sono ancora un po’ di distributori dove non è stato recepito il taglio ed i costi sono ancora molto elevati.

Di conseguenza, è importante verificare il costo del carburante ed, eventualmente, cambiare impianto, per riuscire a risparmiare e pagare il prezzo calmierato dal decreto governativo, che (almeno di proroghe) sarà attivo per i prossimi 20 giorni, cioè fino a dopo le festività pasquali. La situazione in Medio Oriente è, comunque, sempre molto complicata e con possibili cambiamenti ora dopo ora, quindi non è escluso ci possano essere nuovi aumenti nel prezzo del petrolio e delle quotazioni internazionali, ricadendo così poi anche ai nostri distributori.

Le previsioni meteo

Passando al meteo, il fine settimana in arrivo porterà un meteo abbastanza instabile, con cambiamenti nel corso del weekend. Oggi il clima sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche pioggia solamente su Sicilia e Calabria, mentre da domani peggiorerà al Nord, inizialmente nella zona orientale, per poi spostarsi verso Ovest nella serata. Per arrivare ad una domenica dove ci saranno un po’ di piogge sparse, in varie zone d’Italia.

Le temperature resteranno miti e stabili per tutto il fine settimana. Le minime saranno comprese un po’ ovunque tra 5 e 8 gradi, mentre le massime attorno ai 15-16 gradi, anche se domenica ci sarà un lieve calo, in particolare nelle regioni settentrionali. Anche al Sud e sulle isole maggiori, comunque, non si andrà oltre i 16-17 gradi, nel corso di questo weekend.

La prossima settimana ci sarà un clima gradevole e mite, almeno nella prima parte, anche se permarrà qualche pioggia nelle regioni settentrionali, mentre in quelle centro-settentrionali prevarrà il cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio di mercoledì dovrebbe peggiorare un po’ ovunque, con l’ingresso anche di un po’ di aria fredda, che porterà le temperature ad abbassarsi, riavvicinando le minime agli zero gradi al Nord, con anche possibili nevicate sui rilievi, fino in collina. Una situazione che dovrebbe permanere fino al prossimo weekend.

(foto di user32212 da Pixabay)

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