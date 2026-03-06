Previsioni traffico e meteo 6-8 marzo: possibili disagi sull’A1

Primo fine settimana di marzo, con la bella stagione sempre più vicina, anche se sarà un weekend con tempo in buona parte instabile e con ancora spostamenti limitati. A dare il via al periodo di gite fuoriporta sarà, molto presumibilmente, il fine settimana di Pasqua, previsto tra un mese, mentre marzo sarà ancora piuttosto tranquillo sulle nostre strade ed autostrade, considerando l’assenza di festività ed un periodo in cui sia le temperature che il meteo non sono al top.

Le previsioni del traffico

Di conseguenza, non è atteso particolare traffico o criticità, nel corso di questo fine settimana, con la solita attenzione in uscita dalle grandi città nel tardo pomeriggio/sera di oggi ed in senso inverso domenica. Qualche problema nei dintorni di Verona nella serata odierna, visto che è in programma la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, con chiusure di strade previste nella zona dell’Arena e con probabile traffico in entrata dal pomeriggio. Ricordiamo che domenica dalle 9 alle 22 sarà attivo il consueto blocco dei mezzi pesanti in autostrada.

Dopo la prima parte completata lo scorso weekend, da oggi a domenica ci saranno nuovamente i lavori per il viadotto Ribuio sull’A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello, per l’ampliamento alla terza corsia. A partire dalle 20 di stasera fino al primo pomeriggio di domenica, sarà attiva una deviazione di carreggiata, che garantirà comunque una corsia al transito in entrambe le direzioni. Mentre dalle 22 di sabato 7 marzo alle 6 di domenica 8 marzo, il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello resterà chiuso in entrambe le direzioni.

Autostrade per l’Italia consiglia due itinerari, durante la chiusura e in caso di tempi di percorrenza superiori alla media. Per chi si dirige verso Roma, per brevi percorrenze dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica di colore giallo indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello, mentre per le lunghe percorrenze anticipare l’uscita a Firenze Impruneta, al km 295+500, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

Per chi, invece, si dirige verso Firenze/Bologna: per brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica di colore giallo indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud, mentre per le lunghe percorrenze anticipare l’uscita a Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta. Da segnalare anche la chiusura delle aree di servizio Chianti Est e Ovest dalle 21 di sabato alle 6 di domenica.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, sarà un fine settimana piuttosto instabile dal punto di vista meteorologico, con un’Italia divisa un po’ in due. Se nelle regioni settentrionali ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero weekend, anche se c’è da fare attenzione a possibili nebbie, nel resto d’Italia sono previste piogge. Oggi su Sardegna e Sicilia, mentre domani su Maremma Toscana, bassa Umbria, alto Lazio e sui rilievi centro meridionali. Una situazione che si replicherà anche domenica.

Le temperature saranno sempre piuttosto miti nel fine settimana, anche se farà un po’ più fresco la notte e la mattina. Le minime, infatti, saranno comprese tra 4 e 7 gradi quasi ovunque, con l’eccezione di alcune località meridionali e sulle isole maggiori, dove supereranno i 10 gradi. Le massime, invece, saranno attorno ai 15-16 gradi su tutta Italia, anche avvicinandosi a quota 20° in alcune località, in particolare nel corso della giornata di domenica.

La prossima settimana avremo un meteo ancora abbastanza instabile sull’Italia, con spostamento delle piogge nelle regioni settentrionali nelle giornate di martedì e mercoledì, prima ad Ovest e poi ad Est. Tuttavia, da giovedì prossimo dovrebbe tornare a farsi sentire l’Anticiclone, riportando così il cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la nostra penisola. Per un marzo che dovrebbe mantenersi mite e con un meteo discreto almeno fino alla metà del mese.

