Previsioni traffico e meteo 10-12 aprile: aumentano le nuvole

Dopo le festività pasquali, con tanti italiani in viaggio nonostante i pesanti rincari sui carburanti, la situazione su strade e autostrade torna alla normalità per il fine settimana in arrivo, seppur il meteo favorevole e più caldo del consueto potrebbe favorire qualche spostamento in più. Ma il prossimo grande esodo è previsto per la fine del mese, quando ci sarà il ponte del 1° maggio, mentre il 25 aprile sarà di sabato e solo pochi lavoratori avranno un giorno extra di riposo.

Le previsioni del traffico

Non sono attesi grandi disagi, di conseguenza, sulla nostra rete di strade ed autostrade, anche se non mancherà qualche gita fuoriporta per il weekend, soprattutto chi ha una casa al lago o al mare. La consueta attenzione, di conseguenza, in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi ed in senso inverso domenica, quando si concentreranno i rientri. Domenica è previsto, come di consuetudine, anche lo stop ai mezzi pesanti in autostrada dalle 9 alle 22.

Le arterie un po’ più trafficate potrebbero essere l’A4 verso il Lago di Garda, l’A8 dei Laghi, la A7 verso la Liguria e la A14 verso il litorale adriatico. Su questa autostrada sono stati superati i problemi e la chiusura dei giorni scorsi, legata alla frana in Molise: dalla mattinata di ieri, è stata riaperta in entrambe le direzioni. Anche se, in un tratto, c’è solo una corsia disponibile per senso di marcia e, quindi, il traffico potrebbe risultare un po’ rallentato.

Il punto sui carburanti

La tregua, seppur piuttosto fragile, in Iran sembra aver avuto i primi effetti positivi sui prezzi dei carburanti. Secondo quanto rilevato dal Codacons, rielaborando i dati del Mimit, oggi si sono visti i primi ribassi nei prezzi ai distributori, dopo 40 giorni di continui rialzi (al netto delle discese nei giorni dello sconto sulle accise). Sono ancora limitati, rispetto alla fortissima crescita dell’ultimo mese, ma è un primo segnale di una possibile inversione di tendenza.

Oggi il prezzo medio del diesel al self è sceso in Italia a 2,180 euro al litro, -0,4 centesimi rispetto ai listini di ieri, mentre la benzina si attesta a 1,793 euro/litro (-0,3 cent rispetto a ieri). In autostrada il prezzo medio del gasolio è di 2,204 euro al litro, in salita di 0,1 centesimo rispetto a ieri, mentre la benzina costa 1,823 euro/litro, in calo di 0,6 cent sui listini autostradali di ieri.

Ieri il Governo aveva convocato i rappresentanti delle quattro principali compagnie petrolifere che operano in Italia: Eni, Api-Ip, Q8 e Tamoil. “È stata una chiamata alle armi per tenere bassi i prezzi – ha sintetizzato con una battura un rappresentante dei petrolieri all’Ansa, dopo l’incontro col ministro Urso – Il ministro si è raccomandato di evitare speculazioni e aumenti ingiustificati, e di abbassare subito i prezzi quando le quotazioni del greggio scendono”.

Le previsioni meteo

Il meteo si manterrà piacevole, nel corso di questo fine settimana, anche se da domenica inizierà ad arrivare una perturbazione, che porterà piogge sul nostro Paese. Restando al weekend, il cielo sarà via via sempre un po’ più nuvoloso, seppur sempre asciutto, tra oggi e domani, mantenendo il clima mite vissuto negli ultimi giorni ed anche nello scorso fine settimana pasquale. Dalla serata di domenica, inizieranno le piogge soprattutto sul Nordovest.

Le temperature saranno sempre superiori alla media di questo periodo. Se le minime supereranno i 10 gradi ovunque, le massime andranno ampiamente oltre i 20 gradi, arrivando anche a 26-27 gradi nelle regioni centrali nella giornata di domenica. Portando così un clima quasi estivo sull’Italia e favorendo chi deciderà di andare a fare una gita fuoriporta o visitare una città.

Come dicevamo, però, l’avvio della prossima settimana cambierà la situazione meteorologica sul nostro Paese. Le piogge si estenderanno prima a buona parte delle regioni settentrionali e centrali nella giornata di lunedì, per poi arrivare anche al Sud e sulle isole maggiori martedì. Anche le temperature subiranno un calo, soprattutto nelle massime, che torneranno sotto i 20 gradi e si avvicineranno più a quota 15°. Servirà riprendere qualche felpa o giubbotto.

(foto di Christel da Pixabay)

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