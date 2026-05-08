Previsioni traffico e meteo 8-10 maggio: un weekend instabile

Dopo il ponte del 1° maggio, che ha portato sulle strade numerosi italiani per un weekend lungo di villeggiatura, si ritorna ad un fine settimana classico, senza festività annesse. Il prossimo ponte sarà quello del 2 giugno, che quest’anno cade di martedì, e quindi permetterà a molti connazionali di allungare di due giorni il weekend. Tornando alle giornate in arrivo, inizia ad essere il periodo delle gite fuoriporta, anche se il meteo non sarà così favorevole.

Le previsioni del traffico

Entrando un po’ più nel dettaglio, sarà un classico fine settimana di primavera, con qualche spostamento in più verso il lago o il mare, soprattutto per chi ha una seconda casa in un luogo di villeggiatura. Anche se il clou delle gite fuoriporta arriverà a partire dall’inizio di giugno, quando finiranno le scuole ed anche tutti gli studenti avranno il sabato libero, permettendo così alle famiglie di lasciare la propria abitazione, senza far perdere giorni scolastici ai figli.

Comunque, potrebbe esserci traffico intenso in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi, al termine della giornata lavorativa, in direzione Sud o, comunque, verso le località balneari e i laghi. A questo proposito, le direttrici più trafficate saranno l’A4 verso il Lago di Garda, l’A7 verso la Liguria, l’A8 dei Laghi, la A14 Adriatica e l’A2 del Mediterraneo. Attenzione anche al consueto snodo di Bologna, tra l’autostrada A1 e la già citata A14.

Sabato sarà una giornata più tranquilla, anche non mancherà qualche disagio nei pressi delle località di villeggiatura, mentre domenica tra pomeriggio e sera si concentreranno i rientri, con possibili code in senso inverso. Per favorire un traffico più scorrevole, domenica è previsto il consueto blocco dei mezzi pesanti in autostrada dalle ore 9 alle 22.

Il punto sui carburanti

Un tema molto caldo, legato agli spostamenti, è sempre quello dei prezzi dei carburanti, schizzati alle stelle dall’avvio della guerra in Iran. Dopo i rialzi della benzina dei giorni scorsi, sia per il taglio dello sconto alle accise sia per la salita delle quotazioni internazionali, oggi arriva qualche timido buon segnale su questo fronte. Visto il calo per due giorni consecutivi dei prodotti raffinati ed i tagli portati sui listini dei maggiori marchi, c’è una discesa dei prezzi.

La benzina ha fatto segnare un calo di 3 millesimi rispetto a ieri e, in base alla consueta elaborazione di Steffetta Quotidiana sui dati dell’Osservatorio prezzi del Mimit, ha una quotazione media di 1,934 euro al litro al self. Speriamo sia un’inversione di tendenza. In risalita, invece, per quanto riguarda il pieno di verde in autostrada, con il prezzo medio oggi precisamente di 2 euro al litro (+8 millesimi), mentre quello al servito è di 2,073 euro/litro.

Continua, sulla scia dei giorni scorsi, la discesa del prezzo del diesel. Il dato odierno al self è pari a 2,025 euro al litro, con un calo di 12 millesimi, rispetto a ieri. In discesa anche il costo in autostrada (2,093 euro/litro) ed al servito (2,178 €/l). Sempre prezzi molto alti, rispetto a tre mesi fa, ma la tendenza è ora al ribasso. Qualche variazione è stata registrata anche sui carburanti alternativi: il Gpl è quotato 0,817 euro al litro, mentre il metano auto a 1,569 euro/kg.

Le previsioni meteo

Chiudiamo, come di consuetudine, dando lo sguardo alle previsioni meteo per il weekend. Il tempo sarà principalmente instabile: oggi c’è una perturbazione sul Centro-Sud, mentre domani ci sarà un cielo soleggiato su tutta l’Italia. A partire dalla serata, però, arriveranno le nuvole al Nord-Ovest ed in Sardegna, per avvicinarsi ad una domenica dove la situazione sarà ribaltata rispetto ad oggi: piogge previste sulle regioni settentrionali e centrali, sole al Sud.

Le temperature saranno in aumento nella giornata di oggi e domani, con le minime ampiamente sopra i 10 gradi e le massime attorno a quota 23-25 gradi, soprattutto al Nord ed al Centro. Mentre domenica su queste zone d’Italia ci sarà una discesa, con le massime sotto i 20 gradi, al Sud saliranno e toccheranno anche quota 26 gradi in Sicilia. Il meteo instabile proseguirà anche la prossima settimana, con un po’ di perturbazioni in arrivo soprattutto al Nord.

(foto di Rangoni Gianluca da Pixabay)

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