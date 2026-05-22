Previsioni traffico e meteo 22-24 maggio: un anticipo d’estate

L’estate inizierà da calendario solamente tra un mese, ma il weekend in arrivo sarà un anticipo di quanto vivremo nei mesi più caldi dell’anno. Sole e temperature elevate in tutta Italia, aumentando così la voglia di andare a trascorrere un paio di giorni lontano da casa e nei luoghi di villeggiatura, anche se per molte famiglie ci sarà l’ostacolo legato ai figli a scuola il sabato. Molti, comunque, aspetteranno il prossimo weekend, con il ponte legato alla festività del 2 giugno, che porterà per molti 4 giorni di festa.

Le previsioni del traffico

Comunque, visto il meteo, inizierà ad esserci un po’ più di traffico, anche in questo fine settimana, soprattutto per chi ha una casa al mare o al lago e vorrà sfruttare il meteo favorevole, anche con una partenza dell’ultimo minuto. Di conseguenza, non mancheranno dei disagi in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi e, in senso inverso, nella giornata di domenica. Quando è previsto anche il consueto blocco dei mezzi pesanti in autostrada dalle 9 alle 22.

Le direttrici più trafficate saranno quelle consuete: l’A4 verso il Lago di Garda, l’A7 verso la Liguria, l’A8 dei Laghi, la A14 Adriatica e l’A2 del Mediterraneo, oltre al consueto snodo bolognese della A1. Attenzione anche sull’autostrada del Brennero: in Austria e Germania, infatti, lunedì prossimo è un giorno festivo e, di conseguenza, non mancheranno turisti in arrivo da quei Paesi, in particolare nelle zone del Garda, le riviere in Veneto e quelle in Romagna.

La situazione dei carburanti

Oggi è un giorno chiave per i prezzi dei carburanti in Italia. È il giorno di scadenza dell’ultima proroga dello sconto sulle accise e, senza interventi, da domani ci sarà un rialzo importante dei costi, soprattutto per il diesel. Tuttavia, alcuni ministri hanno già annunciato un’ulteriore proroga di questo taglio, che sarà compresa nei provvedimenti presi nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri programmato per oggi. Un sospiro di sollievo per chi si metterà in viaggio.

“Ovviamente continueremo su questa strada sino a quando non finirà l’emergenza – c’è stata la conferma anche del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle accise – nel contempo dobbiamo dire alla Commissione europea che non basta dire che siamo in una situazione grave e che se perdura la guerra nel Golfo la situazione si aggreverà ulteriormente con impatto netto e significativa sull’inflazione e sulla produzione”.

La settimana che si avvicina al weekend ha visto una ripresa dei rialzi dei prezzi dei carburanti, in particolare della benzina, con un costo che si sta avvicinando a quello del diesel, con una possibilità di ‘sorpasso’ nei prossimi giorni, nel caso il trend prosegua. Anzi, in alcuni distributori italiani, c’è già stato e si è tornati ad una situazione storicamente classica, ma che non si viveva dall’inizio del 2026, quando erano state riallineate le accise da parte del Governo. Oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,966 euro al litro per la benzina e 1,974 euro al litro per il gasolio.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, sarà un fine settimana praticamente estivo sul nostro Paese. L’anticiclone africano si rinforza e porta cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia, con solo qualche temporale di calore possibile su Calabria e Sicilia, in particolare nella giornata di domenica. Ma, in generale, si abbandoneranno giubbotti e ombrelli, per fare spazio alle maniche corte, ai pantaloncini ed anche ai costumi, in particolare per chi andrà in qualche luogo balneare.

Anche le temperature, infatti, saranno decisamente piacevoli e, anzi, superiori alla media in più di una località. Le minime andranno anche oltre i 15 gradi, a partire da sabato, mentre le massime saranno vicine ai 30 gradi ad inizio weekend, per poi superarli da domenica, in particolare nelle regioni settentrionali. Dunque, è in arrivo la prima vera ondata di caldo di questo 2026, che proseguirà anche nel corso della prossima settimana.

Il cielo continuerà ad essere sereno o poco nuvoloso in tutto il nostro Paese, con temperature in costante crescita, che potranno raggiungere anche i 35 gradi nella giornata di mercoledì. A partire da giovedì, ci sarà un’attenuazione dell’anticiclone, con un calo delle temperature e qualche temporale in arrivo, soprattutto sugli Appennini. Il meteo sarà un po’ più instabile, almeno per quanto previsto ora, nel prossimo fine settimana e nel ponte del 2 giugno.

(foto di Paolo Berretta da Pixabay)

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