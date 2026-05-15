Previsioni traffico e meteo 15-17 maggio: dalla pioggia al sole

Siamo arrivati a metà maggio, ma il meteo su buona parte d’Italia è più brutto e freddo, rispetto a quanto avviene solitamente in questo periodo dell’anno. Anche se, essendo in Primavera, il tempo un po’ pazzo è piuttosto classico. E sarà così anche nel corso del weekend in arrivo, anche se l’arrivo dell’alta pressione da domenica, dovrebbe dare poi una svolta positiva. Nel frattempo, saranno ancora abbastanza limitate le classiche gite fuoriporta.

Le previsioni del traffico

Ci potrebbe comunque essere qualche spostamento, verso le località di lago o balneari, anche se il meteo instabile potrebbe spingere molti italiani a rimandare a qualche weekend successivo. Tuttavia, consueta attenzione per alcuni probabili disagi in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi ed in senso inverso nella giornata di domenica. Le direttrici più trafficate saranno l’A4 verso il Lago di Garda, l’A7 verso la Liguria, l’A8 dei Laghi, la A14 Adriatica e l’A2 del Mediterraneo, oltre al consueto snodo bolognese della A1. Classico blocco dei mezzi pesanti in autostrada domenica, dalle ore 9 alle 22.

Domenica sarà una giornata con disagi in arrivo a Roma e Milano. Il derby di calcio fissato alle ore 12 e la finale degli Internazionali d’Italia di tennis alle 17 renderanno difficile la viabilità nella zona dello stadio Olimpico nella Capitale. Nel capoluogo lombardo, invece, dal tardo pomeriggio fino all’intera serata si svolgerà la parata per lo scudetto dell’Inter, coinvolgendo diverse strade della città e, di conseguenza, potendo rendere difficoltosa la circolazione. Il tragitto sarà dallo stadio di San Siro a Piazza Duomo, con attese circa 300.000 persone.

Il punto sui carburanti

I prezzi dei carburanti sono sempre un tema caldo, legato agli spostamenti. La situazione è sempre in continua evoluzione, con l’alta tensione in Medio Oriente in bilico tra un accordo tra Usa ed Iran ed una possibile ripresa della guerra. Nel frattempo, però, lo stretto di Hormuz rimane pressoché chiuso e, di conseguenza, anche il prezzo del petrolio continua ad essere molto più alto della consueta media, così come i costi ai distributori delle nostre strade e autostrade.

Il trend dell’ultima settimana è stato quello di una discesa della quotazione media del diesel ed una salita di quella della benzina, riportando i due carburanti abbastanza vicini nel prezzo ai nostri distributori, anche a causa della differenza di sconto delle accise varata dal Governo, con l’ultima proroga. E non si esclude, se questa tendenza dovesse confermarsi nei prossimi giorni, di un possibile sorpasso e di un ritorno del gasolio più economico della verde.

In base agli ultimi dati dell’Osservatorio dei prezzi del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), il costo medio odierno della benzina, in modalità self, è pari a 1,939 euro al litro, con un aumento di 3 millesimi rispetto a ieri. Il diesel, invece, è sceso di 5 millesimi ed ha oggi una quotazione di 1,983 euro/litro. Resta sopra i 2 euro il prezzo medio dei carburanti sulle autostrade: il self è a 2,017 euro al litro per la benzina e a 2,068 euro/litro per il gasolio.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, il meteo di questo weekend sarà nuovamente instabile, come accaduto per tutta la settimana che abbiamo trascorso. Oggi è prevista pioggia sulle regioni settentrionali e centrali del nostro Paese, mentre al Sud è migliore, seppur non mancheranno nuvole ed anche qualche possibile scroscio in alcune zone. Da domani migliora al Nord-Ovest, mentre la perturbazione si sposta nelle regioni meridionali, per arrivare ad una domenica con cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta l’Italia, seppur con un po’ di Maestrale e quindi un meteo un po’ ventoso.

Le temperature continuano ad essere sotto la media stagionale, in particolare nella giornata odierna, dove le massime saranno ampiamente sotto i 20 gradi al Nord e arriveranno a quella quota solo su alcune zone anche nelle regioni meridionali. Da sabato ci sarà una risalita, con le massime che torneranno almeno a 20 gradi, in particolare domenica, anche se le minime potranno andare sotto i 10 gradi, per toccare qualche punta invernale su Trentino e Valle d’Aosta.

La prossima settimana dovrebbe ridare all’Italia il classico clima primaverile e piacevole. Escluso qualche isolato fenomeno temporalesco, infatti, tornerà l’alta pressione e, con essa, anche il cielo sereno o poco nuvoloso. A partire da mercoledì, anche le temperature torneranno ad essere molto più in linea con questo periodo dell’anno e raggiungeranno (o supereranno) quota 25 gradi, dando il via in maniera ufficiale anche alla stagione delle gite dei fine settimana.

(foto di Pizard da Pixabay)

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