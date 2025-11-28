Previsioni traffico e meteo 28-30 novembre: un mix tra sole e maltempo

Ultimo weekend di novembre, prima di dare il via, con il prossimo fine settimana dell’Immacolata, al periodo che porterà alla festività natalizie e di fine anno. Due giorni ancora con traffico relativo, se non verso i mercatini natalizi, e con un meteo abbastanza instabile, soprattutto nelle regioni meridionali. Attenzione oggi allo sciopero generale, che coinvolge i settori dei trasporti.

Le previsioni del traffico

La prossima settimana, con il ponte dell’8 dicembre, ci saranno code e disagi, ma già questo weekend si intensificherà un po’ il traffico, in particolare sull’A22 del Brennero, con i mercatini natalizi entrati nel vivo in tutte le principali località. Infatti, viene previsto traffico sostenuto in direzione Nord per venerdì e sabato e traffico critico domenica in direzione Sud.

Per il resto, solita attenzione questo pomeriggio/sera in uscita dalle grandi città ed in senso inverso, nel pomeriggio/sera nella giornata di domenica. Quando è previsto il classico blocco dei mezzi pesanti in autostrada, dalle 9 alle 22, per favorire un traffico più regolare.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, ci sarà un meteo un po’ instabile in Italia nel weekend. Oggi e domani è previsto cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni settentrionali e centrali, mentre al Sud sono attese piogge ed anche neve ad alte quote. Domenica la situazione si ribalta, con cielo sempre più nuvoloso al Nord, con possibili piogge soprattutto in Liguria, mentre sarà più sereno nel resto d’Italia.

Le temperature saranno fredde nel fine settimana. Le minime andranno sotto zero in molte località settentrionali, mentre non arriveranno a 10 gradi nel resto d’Italia, esclusa qualche eccezione. Le massime faticheranno ad arrivare in doppia cifra al Nord, soprattutto domenica, mentre al Sud e, soprattutto, nelle isole principali, toccheranno anche quota 15-16 gradi.

Rate this post