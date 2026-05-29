Previsioni traffico e meteo ponte 2 giugno: oltre 14 milioni in viaggio

Il grande caldo ha anticipato l’atmosfera estiva e la voglia di vacanze. Per quelle servirà attendere ancora un po’, ma è in arrivo il ponte del 2 giugno, che permetterà a molti italiani di staccare per quattro giorni consecutivi e vivere qualche giorno di villeggiatura. Secondo le stime, saranno oltre 14 milioni i nostri connazionali che si metteranno almeno un giorno in viaggio, durante questo fine settimana lungo. Oggi c’è lo sciopero generale, che coinvolge anche il settore dei trasporti, con possibili cancellazioni e ritardi su treni, mezzi pubblici, aerei e traghetti, con qualche disagio anche ai caselli autostradali.

Le previsioni del traffico

I giorni più critici per le partenze saranno oggi e domani, in particolare nel pomeriggio/sera di venerdì e nella mattinata di sabato, quando la maggior parte degli italiani si metterà in viaggio, dopo aver concluso la settimana lavorativa. Le tratte più trafficate, oltre alle tangenziali in uscita dalle grandi città, saranno l’A1 Milano-Napoli, con il consueto snodo di Bologna come punto più critico, l’A14 Adriatica, le autostrade verso la Liguria, l’A4 verso il Lago di Garda ed i luoghi balneari del Veneto, l’A2 del Mediterraneo e le statali nei pressi delle località di villeggiatura.

Domani (sabato 30 maggio) sarà un giorno molto complicato sull’Autostrada del Brennero, a causa di una manifestazione in Austria che bloccherà completamente la circolazione dalle 11 alle 19. Questo stop avrà ripercussioni anche in Italia, con la chiusura del traffico in direzione nord tra la barriera di Vipiteno ed il confine di Stato, dalle ore 10.30 alle 20. “Invitiamo tutti coloro che non hanno stretta necessità a evitare di mettersi in viaggio in direzione nord nella giornata di sabato”, la richiesta di Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento.

Domenica ci potrebbe essere qualche rientro, per chi non fa il ponte e lunedì torna a lavorare, ma il grande traffico per il ritorno a casa si concentrerà nella giornata di martedì 2 giugno, con un po’ di disagi anche nella mattinata di mercoledì 3. Probabili code e disagi in direzione Nord e sulle tangenziali delle grandi città, in particolare dal primo pomeriggio fino alla tarda serata. Per cercare di favorire un traffico più regolare, aumenta il blocco dei mezzi pesanti in autostrada: non potranno circolare sabato dalle 9 alle 14, domenica dalle 9 alle 22 e martedì dalle 7 alle 22.

La situazione dei carburanti

La maggior parte degli italiani si muoverà in auto, in questo ponte del 2 giugno, ed è quindi importante vedere la situazione sul fronte dei carburanti. I prezzi sono ancora molto alti, ma negli ultimi due giorni c’è stato qualche segnale di discesa ai nostri distributori. Il rilevamento odierno, sempre basato sui dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, vede una discesa sia della benzina che del diesel, quotate rispettivamente 1,954 euro/litro (-6 millesimi rispetto a ieri) e 2,029 euro al litro (-12 millesimi), nei costi al self service.

Per quanto riguarda la situazione in autostrada, invece, il prezzo medio self della benzina è di 2,052 euro al litro e di 2,108 €/l per il gasolio. Sempre aspettando notizie dal fronte del Medio Oriente, dove sembra più vicino l’accordo tra Usa ed Iran e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe venire approvato nel corso dei prossimi giorni. Ma, finché non ci sarà la firma, la situazione resterà instabile, soprattutto nello stretto di Hormuz. Lo snodo chiave per il passaggio del petrolio internazionale, da cui potrebbe arrivare l’attesa svolta per i carburanti.

Le previsioni meteo

Dopo il caldo fuori stagione dei giorni scorsi, le piogge arrivate nella serata di ieri hanno attenuato un po’ le temperature e, soprattutto l’afa. Il meteo sarà piuttosto buono per l’intero ponte, anche se non mancherà qualche pioggia o temporale in giro per l’Italia. Oggi su Toscana e Lazio, domani sulle isole maggiori, domenica sulle Alpi, lunedì sul Nordest, su Toscana e Marche, mentre martedì sarà un giorno un po’ più critico, con possibili grandinate sulle Alpi e sulla Pianura Padana, con piogge previste anche su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Come dicevamo, il caldo afoso dei giorni scorsi è un po’ calato, anche se al Nord le temperature massime resteranno oltre i 30 gradi fino a lunedì, pur non toccando più i picchi di 35-36 gradi avuti nel corso di questa settimana. Più piacevole, il clima nel resto d’Italia, con temperature tra 25 e 28 gradi. Da martedì, la situazione si ribalta: nelle regioni settentrionali si scenderà anche sotto i 25 gradi, al Sud e sulle isole maggiori si salirà oltre quota 30.

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