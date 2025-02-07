Previsioni traffico e meteo 7-9 febbraio: arrivano piogge e nevicate

Secondo weekend di febbraio, senza particolari eventi da segnalare e con un traffico piuttosto regolare, escluse le consuete gite del periodo verso le località sciistiche. Aspettando l’arrivo della bella stagione e delle prossime festività, anche se servirà attendere ancora un po’. Inizio marzo per gli studenti, Pasqua per i lavoratori.

Le previsioni del traffico

Come dicevamo, non è un fine settimana in cui è atteso grande traffico sulla nostra rete autostradale, tra temperature ancora abbastanza rigide ed anche un po’ di maltempo in arrivo sull’Italia. Non mancheranno possibili code nei dintorni delle località sciistiche e, in particolare, sull’autostrada A22 del Brennero. Per il resto, come al solito, qualche possibile disagio dal tardo pomeriggio di oggi in uscita dalle grandi città e domenica in senso inverso. Come tutti i giorni festivi, domenica ci sarà il blocco dei mezzi pesanti in autostrada dalle 9 alle 22.

Le previsioni meteo

Sarà un fine settimana con meteo in peggioramento sulla nostra Penisola. Già da oggi sono in arrivo piogge sulle regioni meridionali, in particolare Sicilia e Calabria, mentre domani il maltempo si estenderà a tutta Italia. Domenica migliora nelle regioni centrali, mentre al Nord sono in arrivo nevicate, anche a quote più basse.

Le temperature si manterranno sulle quote degli ultimi giorni. Le minime attorno a 1/2 gradi al Nord, a 6/7° al Centro ed anche oltre 10° sulle isole maggiori, mentre le massime saranno attorno a 10-12 gradi su tutta Italia, con l’eccezione delle isole oltre quota 15°. Da domenica, ci sarà un aumento delle minime al Nord.

Rate this post