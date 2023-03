Revisione auto: aumenta di oltre 145 milioni la spesa degli italiani

Il 2022 ha visto quasi 15 milioni di revisioni auto effettuate nei centri autorizzati in Italia, con un lieve calo rispetto all’anno precedente, ma un incasso superiore, per via dell’aumento del costo, avvenuto dal 1° novembre 2021. La regione con la spesa più alta è stata la Lombardia, dove sono stati spesi 193,8 milioni di euro.

I dati del 2022

Entrando più nel dettaglio, nel 2022, le revisioni auto effettuate nei centri privati autorizzati sono state 14.877.795, in lieve calo (-0,4%) rispetto alle 14.931.174 revisioni eseguite nel 2021. Come dicevamo, però, c’è stato un incremento di spesa, di ben 146,6 milioni, per una crescita del 14%.

La regione che nel 2022 ha registrato il maggiore incremento della spesa rispetto al 2021 è il Trentino-Alto Adige (+17,1%), seguito da Calabria (+16,2%), Puglia (+15,5%), Sicilia (+15,4%) e Sardegna (+15,3%).

Lombardia al top

La Lombardia è stata la regione con la spesa più alta, con 193,8 milioni di euro. Al confronto con il 2021, quando la spesa per le revisioni auto in regione era stata di 170,6 milioni, c’è stata una crescita del 13,6%.

La provincia della Lombardia che ha registrato la maggiore crescita della spesa per le revisioni auto rispetto al 2021 è Monza e Brianza (+17,5%), seguita da Mantova (+15%), Bergamo (+14,6%), Lecco (+14,3%) e Brescia (+13,8%).

L’aumento della tariffa

Questi incrementi sulla tariffa è dovuta al rincaro del costo della revisione auto, a partire dal 1° novembre 2021. La cifra è cresciuta di 9,95 euro più IVA, per un rincaro effettivo di oltre 12 euro ad automobile revisionata. Viene applicato sia se la revisione viene effettuata in Motorizzazione che presso un centro autorizzato.

