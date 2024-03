Simulatore Huayra R Pagani: una guida virtuale senza precedenti [FOTO]

Pagani Automobili, in collaborazione con Racing Unleashed, ha svelato l’innovativo simulatore di guida Huayra R, segnando un passo avanti nel mondo della simulazione virtuale. Creato per elevare l’esperienza di guida dei possessori della Huayra R, questo prodotto si distingue per il suo realismo estremo e il design sofisticato, trasformandolo in un vero e proprio pezzo di collezione per gli amanti delle hypercar.

Franco Morsino, responsabile della Dinamica del Veicolo presso Pagani, ha sottolineato l’obiettivo di fornire un simulatore che non solo perfezioni le abilità di guida, ma che sia anche un oggetto di design di prestigio. L’attenzione minuziosa nella progettazione riflette la dedizione di Pagani per l’unicità e l’eccellenza, valori fondamentali dell’azienda.

Realismo estremo e design unico

Il simulatore Huayra R offre agli utenti la possibilità di immergersi completamente nel mondo della guida ad alte prestazioni, permettendo di esplorare circuiti internazionali e di affinare le proprie tecniche di guida in sicurezza. Il dispositivo si integra perfettamente nel programma “Arte in Pista” di Pagani, un calendario di eventi esclusivi che combinano adrenalina e divertimento, supportati da un team di esperti.

Grazie a una partnership con Racing Unleashed, leader nella produzione di simulatori high-end, il simulatore Huayra R si avvale delle più avanzate tecnologie per garantire un’esperienza senza pari. Il CEO di Racing Unleashed, Francisco Fernandez, ha evidenziato l’importanza di questa collaborazione nel portare le esperienze di guida a un nuovo livello di coinvolgimento e apprendimento.

Dettagli unici

Il design del simulatore trae ispirazione dalle linee eleganti e dalle prestazioni della Huayra R, con materiali di alta qualità come il carbonio, direttamente dall’Atelier Pagani. La postazione di guida, inclusi volante, pedaliera e sedile, replica fedelmente l’abitacolo della Huayra R, offrendo un’esperienza di guida autentica.

La dotazione tecnologica comprende un computer da gaming ad alte prestazioni, uno schermo curvo per un’immersione totale e un sistema audio 5.1 che ricrea fedelmente il suono del motore V12-R Pagani. Il software utilizza l’interfaccia Assetto Corsa Pro, leader nel settore delle simulazioni, assicurando una riproduzione realistica dei circuiti grazie alla tecnologia di scansione laser.

Il simulatore di guida Huayra R rappresenta una fusione tra tecnologia avanzata e design esclusivo, rafforzando l’impegno di Pagani verso l’innovazione e la cura della sua community. Questo prodotto non solo arricchisce l’esperienza di guida dei proprietari di Huayra R, ma offre anche un nuovo punto di incontro per la condivisione e il divertimento tra appassionati.

