Skoda: nel 2023 consegnate 886.800 auto in tutto il mondo

Skoda nelle scorse ore ha comunicato i dati di vendita di auto a livello globale per quanto riguarda il 2023. La casa automobilistica ceca che fa parte del gruppo Volkswagen ha registrato un aumento delle consegne del 18,5% rispetto al 2022. In totale sono state 886.800 le unità immatricolate lo scorso anno dal produttore automobilistico di Mladá Boleslav.

Skoda aumenta le sue consegne del 18,5% nel 2023

La Germania si conferma il primo mercato al mondo per Skoda. Lo scorso anno in terra tedesca la casa ceca ha infatti immatricolato 157.800 veicoli con una crescita del 17,6% rispetto all’anno precedente. Una forte crescita si registra anche nel mercato interno della Repubblica Ceca dove le immatricolazioni sono state 87.800 con una crescita del 23,4% rispetto al 2022. Una delle percentuali di crescita maggiore per il brand di Volkswagen a livello globale è quella dell’Italia dove rispetto all’anno precedente la crescita è stata addirittura del 35,19%.

Per quanto riguarda i singoli modelli invece, si registra l’ottimo risultato per la gamma 100% elettrica di Enyaq che ha ottenuto il nuovo record assoluto con un totale di 81.700 immatricolazioni con una crescita del 52,1% rispetto al 2022. Sempre nel 2023 Skoda prosegue il suo processo di internaziolizzazione con il debutto nel mercato kazako e in quello vietnamita.

A proposito di questi risultati, il CEO di Skoda Klaus Zellmer ha dichiarato di essere davvero grato nei confronti dei loro clienti per come hanno risposto alle novità portate avanti dalla sua azienda. Il numero uno della casa ceca si è detto orgoglioso dei risultati raggiunti e ha messo in evidenza come l’aumento delle richieste per le auto della sua gamma dimostrano l’ottimo lavoro fin qui svolto dall’intero team del marchio.

