Viaggio a Montebelluna con Dacia Jogger: spazio, modularità e anima outdoor

La Dacia Jogger, il grande SUV familiare che si propone come uno dei modelli a 7 posti più accessibili del mercato, mette in risalto tutta la propria versatilità in un viaggio che porta alla scoperta di Montebelluna, in Veneto, cuore del distretto della calzatura tecnica ed articoli sportivi dove operano oltre 700 imprese.

La Dacia Jogger punta forte sulla versatilità, a partire dalla possibilità di ospitare fino a 7 persone o di convertire lo spazio dell’abitacolo secondo le proprie necessità grazie ai 2.094 litri di capacità massima di carico che rendono la vettura un multispazio capace di trasportare attrezzatture sportive o da escursionismo, strumenti per il fai da te ed attività all’aperto oppure animali da compagnia.

Dormire comodamente in macchina in due con il Pack Sleep

La vocazione “avventuriera” della Dacia Jogger può essere ulteriormente esaltata da una serie di accessori specifici, che compongono il catalogo “In Nature”, che rendono la vettura ancora più adatte alle avventure outdoor. Tra questi c’è ad esempio il Pack Sleep, disponibile in opzione anche dopo l’acquisto, che arricchisce la Jogger con un letto matrimoniale (lungo 1,9 metri e largo 1,3) con spazio a sufficienza per garantire il riposo di due persone. Il Pack Sleep, applicabile sia per la versione a 5 posti sia quella a 7 posti, è facile da montare e smontare, oltre che completo di tendine laterali per l’oscuramento dell’abitacolo, e viene riposto una pratica valigia dedicata, che occupa solo 220 litri di volume.

Pronta per lo shopping degli sportivi e per portarsi dietro un rimorchio

Nel suo viaggio a Montebelluna, dove lo sport la fa padrone anche con la presenza del Museo della Fondazione Sportsystem che conserva e valorizza il patrimonio storico e culturale del distretto produttivo, la Dacia Jogger Hybrid 155 sfrutta al massimo il suo generoso abitacolo anche in attività “collaterali” a quelle sportive in senso stretto. È il caso del posizionamento di oggetti e attrezzature sportive che possono acquistate nei diversi outlet della zona, legati a brand di fama mondiale ed apprezzati da chi pratica attività sportive. All’occorrenza gli acquisti possono anche essere ancorati, grazie alla presenza di quattro anelli e provvidenziali tenditori elastici.

La Dacia Jogger si fa apprezzare anche da coloro che praticano sport con l’esigenza di un rimorchio, con il pratico e robusto SUV che dispone di una capacità di traino pari a 1.200 kg nella versione frenata, ovvero 625 kg in versione non frenata, dimostrando ulteriormente il suo carattere poliedrico e camaleontico che la rendono un’auto estremamente versatile e pronta a tutto.

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