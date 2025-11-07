XPeng AI Day 2025: l’azienda si riposiziona e svela la sua strategia globale

Xpeng punta a integrare intelligenza artificiale e mondo fisico attraverso tecnologie proprietarie

7 Novembre, 2025

Il recente XPeng AI Day 2025, andato in scena a Guangzhou, ha segnato un punto di svolta nella storia del marchio. L’azienda cinese ha annunciato il suo nuovo posizionamento come “esploratore della mobilità nel mondo dell’AI Fisica e azienda globale di embodied intelligence”, indicando una strategia che punta a integrare intelligenza artificiale e mondo fisico attraverso tecnologie proprietarie sviluppate full-stack. Non un progetto teorico, ma un percorso concreto che XPeng ha presentato attraverso quattro applicazioni destinate alla produzione di massa entro i prossimi due anni.

Al centro di questa visione c’è il Modello VLA 2.0, descritto come il “sistema operativo dell’AI Fisica”. Il nuovo paradigma “Riconoscimento Visivo – Azione” elimina la traduzione linguistica intermedia e permette l’elaborazione diretta dei segnali visivi in comandi operativi. Installato sui veicoli grazie al chip Turing da 2250 TOPS, il modello potenzia funzioni avanzate come la guida su strade strette e l’assistenza senza navigazione, mostrando perfino capacità emergenti come la risposta ai gesti. Il roll-out globale è previsto nel primo trimestre 2026, con Volkswagen come partner strategico per lo sviluppo dell’ecosistema open-source.

Oltre alla guida autonoma, XPeng ha mostrato tre applicazioni di embodied intelligence. Il primo è lo XPeng Robotaxi, progettato per diventare il primo taxi autonomo cinese prodotto in serie, con avvio delle operazioni pilota nel 2026. Basato su pura visione e dotato di 3000 TOPS, introduce un sistema di comunicazione esterna dedicato ai pedoni. Il secondo è IRON Next-Gen, robot umanoide ultra-realistico con 82 gradi di libertà e alimentato da tre chip Turing. La produzione commerciale è prevista entro fine 2026, con Baosteel come primo partner industriale.

XPeng AI Day 2025: l’azienda si riposiziona e svela la sua strategia globale

Infine, XPeng accelera nel settore della mobilità aerea con Aridge, che porta avanti l’A868, auto volante a rotore inclinabile per sei passeggeri, e il Land Aircraft Carrier, già vicino alla produzione di massa. L’AI Day 2025 ha così confermato l’ambizione del produttore cinese: diventare protagonista mondiale della mobilità intelligente entro il 2026.

