ZTL Roma: dal 1° luglio pagheranno anche le auto elettriche

L’accesso gratuito al centro cittadino per le auto elettriche (e ad idrogeno) si chiuderà il prossimo 30 giugno a Roma. Il comune capitolino, infatti, ha annunciato ufficialmente l’arrivo della tariffa a pagamento per l’accesso al centro storico anche per i modelli a zero emissioni, a partire dal 1° luglio 2026. Sarà un pass annuale, dal costo di 1.000 euro, mentre la registrazione della targa resta valida solo per l’autorizzazione alla sosta gratuita nelle aree tariffate.

I motivi della decisione

Una svolta storica, che per ora interessa esclusivamente la Capitale, ma non escludiamo possa essere ‘copiata’ anche da altre città italiane. I motivi? Il comune capitolino ha spiegato che questo ticket si è reso necessario per gestire la significativa crescita dei veicoli elettrici già autorizzati all’accesso, ridurre i livelli di congestione del traffico, migliorare la disponibilità di sosta e mantenere un accesso regolato tramite tariffe differenziate per specifiche categorie.

“Il numero delle vetture elettriche che entra nel centro di Roma è cresciuto a dismisura: sono ben 75mila – le parole del sindaco Roberto Gualtieri, pronunciate nel corso delle ultime settimane, a sostegno di questo provvedimento – Quando erano di meno si poteva sostenere il loro ingresso gratuito, ma se ora non si interviene per limitarle non avremo più una zona a traffico limitato, perché il centro sarà completamente pieno di questi veicoli”.

Non sono mancate ovviamente le polemiche, come il comunicato UNRAE: “Il provvedimento appare difficilmente comprensibile in un Paese in cui la quota di auto elettriche è ancora significativamente inferiore rispetto ai principali mercati europei. In Italia, in assenza di incentivi strutturali all’acquisto, è ancora più necessario sostenere l’utilizzo dei veicoli a zero emissioni, anche attraverso misure come l’accesso agevolato alle ZTL”.

Il permesso di transito

Questo speciale permesso dovrà essere richiesto da autovetture, autocarri e mezzi equipollenti elettrici o ad idrogeno ed avrà una validità annuale, ad eccezione di alcuni permessi per i residenti, che saranno validi per 5 anni. Il costo, come dicevamo, sarà di 1.000 euro (di 10 euro quello giornaliero) ed il contrassegno sarà obbligatorio per poter accedere alle ZTL di Roma.

Il permesso sarà, invece, gratuito per i residenti in tutte le ZTL e per i domiciliati nelle ZTL San Lorenzo e Testaccio, mentre avrà un costo ridotto di 500 euro per i domiciliati nella ZTL Centro Storico. Il pass per le ZTL potrà essere richiesto a partire dal prossimo 16 giugno, presso lo Sportello online, tramite accesso con SPID o CIE.

Le esenzioni

Ci sono categorie a cui non servirà richiedere questo permesso e potranno accedere liberamente alle zone a traffico limitato del centro di Roma. Si tratta di taxi, NCC, forze di Polizia, titolari di permesso per persona con disabilità CUDE, mezzi di soccorso o emergenza e le vetture legate ai servizi di car sharing. Per i quali non ci sarà alcuna tariffa aggiuntiva.

Inoltre, potranno accedere liberamente anche motocicli, ciclomotori e quadricicli. L’eccezione è legata alla ZTL A1 Tridente, per cui è confermata la regolamentazione che prevede la necessaria precedente segnalazione delle targhe attraverso lo specifico servizio online.

La registrazione della targa

La registrazione della targa dei veicoli elettrici o a idrogeno effettuata tramite lo Sportello online resta valida fino al 30 giugno 2026. Però, dal 1° luglio 2026, non consentirà più l’accesso alla ZTL, ma sarà valida solo come autorizzazione per la sosta gratuita nelle aree tariffate (strisce blu).

La multa

Chi accederà alle ZTL con un’auto elettrica, senza avere il permesso o senza essere una categoria esentata, riceverà una multa di circa 95 euro (spese di notifica comprese), inviata al proprietario del veicolo entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione.

Le ZTL di Roma

Sono cinque le zone a traffico limitato di Roma: la ZTL Centro Storico, la ZTL Tridente, la ZTL Trastevere, la ZTL notturna San Lorenzo e la ZTL notturna Testaccio. L’accesso è riservato ai soli veicoli autorizzati, muniti di permesso, in determinati giorni e orari, differenti a seconda della zona. Fino al 30 giugno solamente le vetture termiche o ibride pagheranno per accedere a queste ZTL, mentre dal prossimo 1° luglio tutti i veicoli dovranno munirsi di pass.

(Foto di wal_172619 da Pixabay)

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