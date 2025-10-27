Nuova app myAudi: AI e e-tron trip planner per un’esperienza digitale smart

Audi rafforza il proprio ecosistema digitale presentando l’evoluzione dell'app myAudi

Audi potenzia il proprio ecosistema digitale con l’evoluzione dell’app myAudi, ora ancora più chiara, intuitiva e ricca di funzionalità smart. Il nuovo layout, presentato insieme alla show car Audi concept C, adotta un design essenziale e organizzato in cinque aree principali: veicolo, navigazione, intelligenza artificiale, news Audi Italia ed e-commerce digitale, semplificando l’accesso ai servizi after sales e alle informazioni sul proprio veicolo.

Per la prima volta, l’app myAudi include un assistente intelligente basato su ChatGPT, frutto della collaborazione tra Audi e CARIAD, in grado di fornire risposte a qualsiasi domanda sul veicolo utilizzando direttamente le informazioni del libretto d’uso e manutenzione. Inoltre, grazie alla gestione predittiva dei servizi come l’Audi Service Request, l’auto può inviare automaticamente notifiche al Service Partner, assicurando interventi tempestivi e aumentando sicurezza e affidabilità.

L’e-commerce integrato consente di attivare facilmente le Functions on Demand, personalizzare i temi dell’infotainment e rinnovare le licenze Audi connect, semplificando l’uso degli optional post-vendita. Tra le funzionalità più apprezzate spiccano la chiave digitale, la gestione delle ricariche dei veicoli elettrici e l’e-tron trip planner, che ottimizza itinerari e soste in base all’autonomia, alle condizioni meteo e ai dati Car-to-X, garantendo maggiore comfort e prestazioni di ricarica ottimali.

La nuova release dell’app myAudi è già disponibile su App Store e Google Play Store, rafforzando la strategia digitale di Audi e offrendo agli utenti un’esperienza di guida più smart, sicura e connessa che mai.

