Fiat Panda: omaggio all’icona e ai dipendenti di Pomigliano con “Pandelleria” [VIDEO]

Fiat ha svelato nelle scorse ore un filmato con cui ha inteso rendere omaggio ai dipendenti dello stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco, luogo di produzione dell’intramontabile Fiat Panda, uno dei simboli più famosi del nostro paese nel mondo. Del resto parliamo di un modello di gran successo, che, insieme all’iconica 500, ha portato la principale casa automobilistica italiana alla leadership europea nel segmento delle city car. Per celebrare e coinvolgere la comunità, e’ stato dunque realizzato un documentario dal titolo “Pandelleria”, che è stato girato a Pantelleria, un’isola siciliana famosa per le sue bellezze naturali e anche per essere il luogo con la più alta densità di Panda al mondo.

Fiat Panda: un documentario omaggia i dipendenti di Pomigliano e celebra l’icona italiana

Olivier François, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis, ha dichiarato: “Anche dopo 43 anni, la Fiat Panda è la city car leader in Europa e il veicolo più venduto in Italia, dove ha registrato una brillante quota di mercato dell’8% nel mercato globale, contribuendo in modo significativo alla performance locale di Stellantis. Per celebrare questo autentico simbolo della produzione ‘Made in Italy‘ e per ringraziare i dipendenti di quella straordinaria sede produttiva di Pomigliano d’Arco, abbiamo prodotto il film documentario ‘Pandelleria’.

Situato al centro del Mar Mediterraneo, dove modelli di Panda di tutte le età, configurazioni e colori si aggirano per l’intera isola, il film documentario mescola la bellezza e i colori dell’isola con le storie della vita quotidiana dei suoi abitanti, con la Panda sempre presente come compagno inseparabile.

Il film di 30 minuti ritrae 14 abitanti di Pantelleria, raccontando la loro passione per tre generazioni di Panda. Tra loro troviamo una guida spirituale, un apicoltore, un contadino, un meccanico, un prete, un musicista e tanti altri, tutti accomunati dall’amore per l’isola e la Fiat Panda, che li aiuta a svolgere al meglio le rispettive attività grazie alle sue caratteristiche.

Si tratta insomma di un viaggio divertente e surreale per conoscere gli abitanti di questa piccola comunità e il loro legame con l’icona della casa torinese. Il documentario della durata di 30 minuti è opera di Publicis Groupe, Leo Burnett e Publicis Sapient, mentre la produzione è della Twister Film con la regia del noto documentarista Giovanni Troilo.



