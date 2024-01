Lamborghini e MIT stanno sviluppando una batteria più leggera, potente e sostenibile

Lamborghini ha stretto una partnership con il MIT (Massachusetts Institute of Technology), una delle università di ricerca più prestigiose al mondo con sede a Cambridge, nel Massachusetts. Questa collaborazione si concentra sulla ricerca di nuovi modelli di batterie destinati a sostituire, nel prossimo futuro, le attuali soluzioni basate su nichel, manganese e cobalto.

Il MIT sta sviluppando per Lamborghini nuove batterie che usano materiali organici

Gli scienziati hanno sviluppato un catodo per batterie utilizzando materiali organici, un passo che potrebbe ridurre la dipendenza dell’industria dei veicoli elettrici da metalli scarsamente disponibili. Attualmente, numerose batterie per veicoli elettrici includono il cobalto, un metallo legato a costi finanziari elevati, oltre a notevoli fluttuazioni di prezzo e a un impatto ambientale e sociale preoccupante.

Circa sei anni fa, il laboratorio guidato dal professor Mircea Dincă, esperto di Energia presso il MIT, ha avviato un progetto finanziato dalla Lamborghini per sviluppare una batteria organica destinata all’alimentazione dei veicoli elettrici. Durante la ricerca sui materiali porosi, gli studiosi hanno individuato un materiale completamente organico con una notevole capacità conduttiva. Questo materiale è composto da vari strati di TAQ (bis-tetraaminobenzochinone), una piccola molecola organica caratterizzata da tre anelli esagonali fusi.

I test condotti sul catodo TAQ da parte del gruppo di ricerca hanno evidenziato che la sua conduttività e capacità di stoccaggio sono simili a quelle delle convenzionali batterie al cobalto. Inoltre, la batteria TAQ permette una ricarica e una scarica più veloci, aprendo la possibilità di accelerare il processo di ricarica dei veicoli elettrici. Lamborghini detiene attualmente la licenza di brevetto per questa tecnologia. Nel frattempo, il laboratorio guidato da Dincă prevede di proseguire nello sviluppo di alternative per le batterie, esplorando la possibilità di sostituire il litio con elementi come il sodio o il magnesio, opzioni che sono più economiche e abbondanti.

Rate this post