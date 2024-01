Lancia: il possibile ritorno nel WRC nel 2026 fa sognare [RENDER]

Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore la voce secondo cui il ritorno di Lancia nel mondo dei rally sarebbe vicino con la nuova Ypsilon che sarà svelata il mese prossimo ma di cui abbiamo già visto le prime immagini senza veli la scorsa settimana.

Il possibile ritorno di Lancia nel WRC fa sognare i fan del brand in tutto il mondo

Si dice che l’auto potrebbe essere utilizzata per il ritorno di Lancia nel mondo dei rally dal 2025 ed esattamente con una Rally2. Al momento notizie certe in proposito non ve ne sono e la stessa FIA non ha confermato alcuna trattativa per il ritorno di Lancia nella competizione. Ma ovviamente tanto è bastato per far crescere l’entusiasmo dei tanti fan della casa automobilistica italiana che sognano un ritorno ai rally dopo i trionfi della Delta a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90.

Qui vi mostriamo un render pubblicato su Facebook dalla pagina Bella Lancia che ipotizza così il ritorno del brand premium di Stellantis nel mondo del motorsport. Quello che tanti si augurano è che se davvero questo ritorno ci sarà non sia con una vettura completamente elettrica. Al momento non si sa quali siano le intenzioni del marchio in proposito. Molto probabilmente già nel corso del prossimo anno avremo le idee più chiare in merito.

Rate this post