Leapmotor A10: ecco come potrebbe apparire il futuro B-SUV [RENDER]

Leapmotor A10 è il nome del nuovo B-SUV elettrico che potrebbe diventare uno dei modelli più attesi nella fascia più competitiva del mercato. Sulla base dei teaser recentemente diffusi, un nuovo render prova a immaginare il design definitivo della A10. Con una lunghezza di circa 4,2 metri, questo modello punta dritto al cuore del segmento dei piccoli crossover, dominato oggi dalla Jeep Avenger. Le prime anticipazioni ufficiali e i render realizzati dall’artista Sugar Design delineano un SUV dalle linee morbide, moderne e in linea con il più recente linguaggio stilistico del marchio.

Sulla base dei recenti teaser ipotizzato lo stile di Leapmotor A10

L’esordio è fissato per il 21 novembre al Salone di Guangzhou, ma alcuni dettagli sono già emersi. Tra questi spicca la presenza di un sensore LIDAR sul tetto, una scelta rara per un B-SUV e segnale dell’intenzione di proporre un sistema di guida autonoma più avanzato rispetto alla media del segmento. Il frontale sfoggia una caratteristica firma luminosa a tre segmenti, mentre il laterale presenta un montante C con elementi orizzontali che richiamano soluzioni viste su Citroën C3 Aircross e sulla nuova Renault 4.

I dati tecnici non sono ancora ufficiali, ma le indiscrezioni parlano di una batteria da circa 60 kWh e un’autonomia fino a 700 km nel ciclo CLTC — valore indicativo ma comunque eloquente sulle ambizioni del progetto. La Leapmotor A10 si troverà a competere con modelli come Renault 4 elettrica, BYD Atto 2, Volvo EX30 e la stessa Jeep Avenger. Se il prezzo dovesse davvero oscillare tra 23.000 e 24.000 euro, la sfida ai marchi europei potrebbe diventare decisamente più serrata del previsto.

Rate this post