Timm Barlet (Audi): “Il design è una bussola per ogni decisione”

“Il design va oltre la bellezza: è una bussola per ogni decisione che prendiamo”, è l’idea di Timm Barlet, Managing Director di Audi Italia, parlando dell’incontro ‘Design for the future’ avuto nei giorni scorsi, con la community di H-Farm. “La ricerca della semplicità – ha proseguito sul proprio profilo Linkedin – rimane la chiave per plasmare un futuro progettato attorno alle persone”.

”Una mobilità più intelligente e sostenibile”

L’obiettivo è quello di avere una “mobilità più intelligente, sostenibile e incentrata sulle persone” e, per riuscirci, la casa dei Quattro Anelli punta sul “creare esperienze autentiche e significative eliminando ciò che è superfluo”, perché “concentrarsi sull’essenziale non significa rinunciare – ha proseguito Barlet – ma focalizzarsi su ciò che conta davvero”.

Su questo, il design ha un ruolo fondamentale. Non è solo estetica o bellezza, ma “anche un vero e proprio motore del cambiamento”. Quello che sta attraversando attualmente il settore auto: “Che si tratti di architetture rivoluzionarie o delle tecnologie del domani, la ricerca della semplicità rimane la chiave per plasmare un futuro progettato attorno alle persone”.

Audi e H-Farm

Questo incontro ha permesso alla casa dei Quattro Anelli di parlare del tema “insieme a Paolo Ciuccarelli (Center for Design, Northeastern University Boston), Gavin Ivester (Cisco) e Johannes Schafelner (Zaha Hadid Architects)”. Con la volontà di raggiungere un “obiettivo ambizioso”, che Audi persegue “attraverso sperimentazione, ricerca ed educazione”, cioè i valori che il marchio tedesco “continuerà a rafforzare grazie alla partnership con H-Farm”.

