MIMO 2025: a Monza il convegno “Neutralità energetica e innovazioni tecnologiche”

MIMO 2025 ha organizzato a Monza venerdì 28 giugno un convegno dal titolo “Neutralità energetica e innovazioni tecnologiche”. In questa occasione si è fatto il punto della situazione relativa alla transizione energetica nel mondo della mobilità insieme a istituzioni politiche e addetti ai lavori.

MIMO 2025: a Monza si è discusso dei cambiamenti in atto nel settore auto

Il convegno organizzato dal MIMO 2025 si è tenutto nella splendida cornice di Villa Reale a Monza. L’evento è stato organizzato insieme alla Region Lombardia e vi hanno partecipato Andrea Levy, Presidente del MIMO Milano Monza Motor Show, Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia e Paolo Pilotto, Sindaco della Città di Monza, Geronimo La Russa, Presidente di ACI Milano. Presenti all’evento anche Carlo Abbà, Assessore alle Attività produttive del Comune di Monza, Sergio Savaresi, professore del Politecnico di Milano, Paul Mitchell, CEO di Indy Autonomous Challenge, e Cesare Nebbia, giornalista di Al Volante.

Da segnalare che in serata si è svolto un Supercar Cocktail MIMO, una preview MIMO 2025 in cui erano presenti super car della Ferrari, McLaren, Lamborghini, Porsche e Aston Martin per citarne solo alcune.

