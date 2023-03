My Dacia Road 2023: anche quest’anno si svolgerà il concorso a premi

Dopo il successo conquistato dalla prima edizione, che ha portato ad oltre 18.000 iscrizioni alla piattaforma di registrazione in poco più di sei mesi, Dacia ha deciso di riproporre anche quest’anno il progetto My Dacia Road pieno di novità.

Per iniziare, l’edizione 2023 si arricchisce di una tappa aggiuntiva rispetto al 2022. Quest’anno, infatti, la casa automobilistica rumena ha scelto di organizzare quattro appuntamenti tra le più belle località di montagna italiane: le Dolomiti, dalla Val di Fiemme alle Tre Cime di Lavaredo, spostandosi poi verso l’Alta Val di Susa per poi riscendere fino alle bellezze del Centro Italia e del Parco Nazionale della Maiella.

Proprio come lo scorso anno, il concorso a premi darà la possibilità a tutti gli amanti dell’outdoor e del Dacia Duster di vincere un weekend per due persone. Per ogni tappa sono stati messi in palio 25 primi complessivamente: 20 sono riservati ai possessori del Duster e cinque ai non possessori dell’iconico SUV, che potranno partecipare al weekend a bordo della vettura fornita da Dacia Italia.

È possibile partecipare a My Dacia Road 2023 accedendo al sito Web dedicato, registrandosi e attendere l’estrazione. Per la prima tappa sono state effettuate oltre 7000 registrazioni alla piattaforma in soli 10 giorni. È possibile iscriversi dall’1 al 30 aprile.

Il primo appuntamento si svolgerà questo weekend

Il primo appuntamento con My Dacia Road avrà luogo dal 31 marzo al 2 aprile in Val di Fiemme, Trentino-Alto Adige. Tre giorni immersi tra i paesaggi delle Dolomiti, un’occasione importante per essere protagonisti del tempo libero.

È prevista un’escursione con le ciaspole attraverso le foreste di Paneveggio e un test drive per raggiungere il Lago di Carezza. Da qui sarà possibile arrivare in seggiovia al ristorante Oberholz, un rifugio moderno ispirato ai principi dell’ecosostenibilità e pluripremiato a livello internazionale.

Per celebrare l’inizio del My Dacia Road 2023, Nicolò Balini – fotografo e videomaker bergamasco e meglio conosciuto come Human Safari, sarà l’ospite speciale e seguirà il gruppo durante l’intero weekend.

